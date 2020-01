Vela anunță că elicopterele SMURD vor zbura și noaptea: Piloți rezerviști au acceptat să revină în sistem. Sunt patrioți care au răspuns prezent la chemarea ministului

„Am luat legătura cu piloți rezerviști și au acceptat să revină în sistem. Sunt patrioți care au răspuns prezent la chemarea ministului pentru a-și face datoria față de țară, că tara are nevoie de ei”, a spus Vela, într-o declarație de presă la minister.De asemenea, el a precizat că va propune „o inițiativă normativă prin care toate orașele și municipiile din România să-și amenajeze locuri de aterizare și decolare” pentru aeronavele SMURD. Anunțul vine la aproape o săptămână după ce Vela a criticat ”dezorganizarea evidentă” din cadrul Departamentului pentru Situații de Urgență (DSU) , în cazul fetiței din Vâlcea care se afla în comă, dar nu a fost preluată la timp de elicopterul SMURD, reproșându-i lui Raed Arafat că nu a făcut ”rost de piloți”, pentru ca elicopterele să poată zbura și noaptea, nu numai ziua.„Nu ne jucăm cu vieţile oamenilor, nu facem doar paradă la televizor, PR grozav, ce bine organizăm noi salvarea oamenilor şi era să moară un copil din neglijenţă sau proastă organizare, să zic pe româneşte. Vă ordon, domnule Arafat, toate centrele universitare medicale – Târgu Mureş, Cluj, Iaşi, Constanţa, Craiova, Timişoara – să poată zbura spre ele sau de la ele şi noaptea elicopterele SMURD. (...) În 2020, toată ţara să fie sub acoperirea SMURD pe zbor de noapte”, a spus la vremea respectivă Vela.„Motivul pentru care zboară numai cele două centre este pentru că au echipe care să asigure funcționalitatea elicopterului 24 din 24. În celelalte centre, dacă decolează un elicopter noaptea, după o anumită oră înseamnă că a doua zi acest elicopter nu intră în serviciu decât după ora 11 – 12 sau 1 după-masa. Și pun în risc anumite intervenții primare să nu se rezolve. Pentru asta s-a luat decizia ca două puncte din țară să facă misiunile peste tot în țară ca transfer și când avem avionul le facem și cu avionul și asta se face. Dacă, de exemplu, Timișoara decolează sau Aradul sau Craiova, dacă merg la ora 1 în misiune, a doua zi își reia misiunea la ora 1 după-masa, pentru că au ore de odihnă și din cauza asta am luat această decizie”, a explicat Raed Arafat în timpul ședinței cu prefecții din ultima zi a anului 2019.