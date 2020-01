Procesul lui Harvey Weinstein începe luni. Producătorul de film, judecat pentru abuzuri sexuale, riscă închisoare pe viață

"Ultimii doi ani au fost îngrozitori și mi-au oferit o nouă mare oportunitate de a reflecta la mine însumi. Îmi dau seama acum că am fost consumat de muncă, dorința de succes, companie. Din această cauză mi-am neglijat familia, relațiile și m-am purtat urât cu oamenii din jur. Am făcut tratament de reabilitare din octombrie 2017 și am urmat un program în 12 pași, cu meditație. Am învățat să renunț la nevoia de control", a declarat acesta pentru CNN, potrivit Mediafax.Weinstein a mai spus că, dacă va fi găsit nevinovat, își va reconstrui cariera în industria de film, dar se va și concentra asupra copiilor, sănătății și celorlalte aspecte ale vieții sale. Producătorul a subliniat din nou că este nevinovat şi a dat vina pe presă pentru imaginea negativă pe care o are în prezent.Pe 31 mai 2018, un mare juriu de la o instanță din New York l-a inculpat pe Harvey Weinstein pentru viol și alte delicte cu caracter sexual, victimele fiind două femei. Faptele datează din 2013 și 2006, iar procesul în care este acuzat Weinstein trebuia să înceapă pe 9 septembrie, dar două noi capete de acuzare pentru comportament sexual agresiv i-au determinat pe avocații săi să ceară mai mult timp pentru a putea pune la punct o apărare.Procurorii au arătat că o a treia femeie va veni în fața instanței pentru a povesti cum a fost violată de Weinstein, în 1993. Procurorii au anunțat că Annabella Sciorra, actrița cunoscută pentru rolul din serialul "Clanul Soprano/ The Sopranos", va depune mărturie, în pofida faptului că producătorul nu poate fi condamnat pentru această faptă, care a fost prescrisă.Weinstein, cunoscut drept unul dintre cei mai influenți producători de film din ultimele decenii, a pledat nevinovat la cinci capete de acuzare printre care se numără violul și comportamentul sexual agresiv.Dacă va fi găsit vinovat riscă pedeapsa cu închisoarea pe viață.Peste 80 de femei, printre care actrițe precum Angelina Jolie, Salma Hayek și Gwyneth Paltrow, l-au acuzat pe Harvey Weinstein de hărțuire sexuală, viol sau agresiune, în urma apariției, la începutul lunii octombrie 2017, a unui articol în The New York Times în care erau oferite detalii cu privire la mai multe plângeri pe numele producătorului de film. Weinstein, în vârstă de 67 de ani, a negat acuzațiile, spunând că relațiile au fost consensuale. Harvey Weinstein este subiectul mai multor anchete ale polițiilor din Los Angeles și Londra. La New York a fost și prima dată când a fost inculpat.