Avertisment al lui Trump pentru Teheran: SUA au în vizor 52 de obiective iraniene

Președintele Donald Trump a amenințat sâmbătă că Statele Unite vizează atacarea a 52 de obiective iraniene dacă Teheranul va ataca poporul sau ţinte americane ca răspuns la atacul cu dronă lansat de SUA în care fost a ucis comandantul militar iranian Qassem Soleimani în Irak, potrivit Reuters.

Nearătând niciun semn că ar dori să reducă tensiunile ridicate de atacul de vineri pe care l-a ordonat, președintele american a emis pe Twitter o amenințare severă la adresa Iranului.

....targeted 52 Iranian sites (representing the 52 American hostages taken by Iran many years ago), some at a very high level & important to Iran & the Iranian culture, and those targets, and Iran itself, WILL BE HIT VERY FAST AND VERY HARD. The USA wants no more threats!