Manifestanții pro-Iran s-au retras din fața Ambasadei SUA în Irak. Trump a amenințat Teheranul că va plăti un preț mare pentru proteste

atac asupra ambasadei SUA in bagdad (sursa twitter)

Ambasada a transmis însă că toate operațiunile care implică contactul cu publicul vor fi suspendate temporar, transmite și Reuters.Escaladarea tensiunilor între Iran şi SUA - ţări inamice, dar puteri care acţionează în Irak - a continuat: preşedintele Donald Trump a ameninţat că va face Iranul să plătească "un preţ mare", acuzându-l că a "orchestrat" atacarea ambasadei sale marţi, iar lideri iranieni au avertizat că vor riposta oricărei ameninţări împotriva ţării lor.Estimând că "mesajul" manifestanţilor a fost "înţeles", Hachd al-Chaabi, o coaliţie de facţiuni înarmate, şi-a invitat combatanţii şi susţinătorii să se retragă în afara aşa-zisei Zone verzi ultrasecurizate din Bagdad, unde îşi are sediul ambasada americană. Manifestanţii au demontat toate corturile instalate în ajun pentru un sejur pe care ei îl promiteau atunci a fi nelimitat, după atacul lor împotriva sediului ambasadei, pentru a denunţa raidurile americane împotriva bazelor unei facţiuni a Hachd, soldate cu 25 de morţi duminică în Irak.Sute de manifestanţi s-au îndreptat apoi spre ieşirile din Zona verde, strigând "I-am ars!". Camioane au transportat barele de fier şi prelatele corturilor demontate. "Am înregistrat un mare succes: am ajuns până la ambasada americană când nimeni nu o mai făcuse înainte" şi acum "mingea este în terenul parlamentului", a declarat pentru AFP Ahmed Mohieddine, purtător de cuvânt al Brigăzilor Hezbollah, vizate de raidurile americane.După violenţele care au readus în memoria SUA spectrul celor două traume suferite de ambasadele lor la Teheran, în 1979, şi la Benghazi, în Libia, în 2012, responsabilii irakieni pro-Iran lucrează pentru a strânge în parlament semnături cu scopul de a denunţa acordul irakiano-american ce autorizează prezenţa a 5.200 de soldaţi americani pe teritoriului Irakului.Integrată în forţele regulate după lupta sa de partea puteri împotriva jihadiştilor, miliţia Hachd al-Chaabi a câştigat în influenţă, susţinută de către Iran, care a câştigat teren în Irak în faţa rivalului său american. Marţi, mii de susţinători ai săi, combatanţi şi înalţi comandanţi au defilat în Zona verde pentru a protesta împotriva raidurilor americane.Manifestanţii au spart apoi geamurile şi au distrus instalaţii de securitate ale ambasadei.În niciun moment, forţele irakiene care păzesc intrările în Zona verde nu s-au interpus. La porţile ambasadei, ele au încercat să oprească violenţele, dar zadarnic. "Ne-am pierdut orice autoritate" în faţa Hachd, se lamenta miercuri într-o declaraţie pentru AFP un membru al forţelor speciale irakiene responsabile cu securitatea în Zona verde, blocată după violenţe.Aruncările cu pietre şi cu cocteiluri Molotov asupra ambasadei au încetat în cursul după-amiezii după ce între cancelarie şi manifestanţi s-au interpus combatanţi ai foartei puternicei securităţi a Hachd.În cursul dimineţii, forţele de securitate americane ale ambasadei au tras pentru scurt timp cu grenade lacrimogene pentru a dispersa protestatari care reuşiseră să ridice deasupra intrării principale a ambasadei o pancartă pe care scria "Direcţia Hachd al-Chaabi".Intrările în ambasadă a fost acoperite cu drapele albe ale Hachd şi galbene ale Brigăzilor Hezbollah. Raidurile americane au fost lansate ca ripostă la tiruri cu rachete care uciseseră vineri un subcontractant american într-o bază militară din nordul Irakului. Washingtonul a acuzat Brigăzile Hezbollah de acest atac.