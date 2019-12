„Tatăl” primilor bebeluși „editați genetic”, condamnat la trei ani de închisoare

e chercheur a également été condamné à une amende de 3 millions de yuans (384.000 euros).

He Jiankui a fost găsit vinovat de încălcarea legilor statului chinez, care interzic experimentele pe embrioni umani.Instanța a decis, de asemenea, ca omul de știință să plătească o amendă de 3 milione de yuani, aproape 384.000 de euro.Anul trecut, profesorul He Jiankui a anunţat că s-a născut o pereche de gemeni editaţi genetic, intervenţia fiind necesară pentru a preveni ca bebeluşii să contracteze virusul HIV, după cum a afirmat cercetătorul. În luna noiembrie 2018, cercetătorul a acaparat prima pagină a tuturor publicațiilor de presă când a anunțat că a reușit să modifice genele unor bebeluși. Acesta a editat ADN-ul a șapte embrioni umani pentru a-i face mai rezistenți la HIV. Până la momentul actual, cercetarea sa a rezultat în nașterea a două gemene.He Jiankhui, de la Universitatea de Sud de Știință și Tehnologie din Shenzhen, a fost intens condamnat de comunitatea academică. Desfășurarea unor astfel de experimente în lipsa înțelegerii efectelor pe termen lung a catalogat experimentul ca fiind neetic și potențial periculos. Mai mult decât atât, acesta a anunțat rezultatele cercetării sale în lipsa unor dovezi materiale- în mod normal, cercetarea trebuie validată prin publicarea unor studii recenzate de alți oameni de știință care să poată fi verificate și replicate ulterior. În urma anunțului făcut de He Jiankhui, guvernul Chinez a lansat o investigație pentru a stabili exact cum a derulat He proiectul său de cercetare și care ar putea fi consecințele acestuia. Potrivit agenției de știri Xinhua, autoritățile au suspendat atunci activitatea de cercetare a lui He, spunând că aceasta ,,are o natură abominabilă” și încalcă legile și etica unei națiuni. He Jiankhui a fost apoi suspendat și de către instituția la care era angajat.