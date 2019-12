Electro-bisturiul folosit la spitalul Floreasca avea interdicția de a fi utilizat în combinație cu biocidul utilizat (secretar de stat)

„Acest accident combustional intrachirurgical e rezultatul combinației dintre un biocid care s-a folosit la aseptizarea tegumentului pacientului cu concentrație ridicată de alcool, câmpurile chirurgicale textile și folosirea unui electro-bisturiu. Este foarte probabil ca, din intersecția acestor 3 elemente să se fi produs incendiul. Este un biocid care s-a folosit la aseptizarea câmpului operator, tegumentelor pacientului. Acel biocid are autorizație să fie folosit în acest sens. Problema este că electro-bisturiul are în specificația tehnică interdicția de a fi folosit în combinație cu acest biocid”, a spus Moldovan, citat de agenția Mediafax.O echipă condusă de conf. dr. Horațiu Moldovan, secretar de stat in MS s-a aflat în această dimineață la Spitalul Clinic de Urgență București pentru a verifica starea de sănătate a pacientei arse pe masa de operație, calitatea îngrijirilor medicale acordate și pentru a studia unele documente ale Foii de Observație Clinice Generale, potrivit Ministerului Sănătății.Horațiu Moldovan a declarat că echipa medicală trebuie să cunoască aceste specificații și că, probabil, ar fi trebuit folosit al tip de dezinfectant.Aceste accidente nu sunt unice în țară și în străinătate, însă sunt rare.„Nu putem vorbi de vină din poziția în care suntem în acest moment. Vorbim despre fapte, interpretarea lor, înțelegerea fenomenului și când vom avea concluzii, vom vorbi mai departe”, a mai spus reprezentantul Ministerului.Potrivit acestuia, starea de sănătate a pacientei este gravă.„Am constatat că pacienta este foarte bine îngrijită de echipa de la Chirurgie plastică, este într-o situație critică, prognosticul ei este rezervat. Nu sunt în măsură să vă dau concluziile anchetei. Nu doresc să mă antepronunț. Colegiul medicilor s-a autosesizat, iar Corpul de Control al Ministerului Sănătății are un control în curs, avem date despre el. Însă nu furnizez informații preliminare care să orienteze o soluție”, a spus Horațiu Moldovan, la Spitalul Floreasca.Pacienta suferă de cancer pancreatic și a suferit două intervenții chirurgicale majore. Echipa Ministerului analizează situația pe baza documentelor medicale foaia de observație, protocolul operator.„(În protocol, n.r.) E precizat operatorul și e semnat și parafat de medicul care a făcut operația”, spune secretarul de stat.Întrebat de ce Spitalul Floreasca a anunțat Ministerul Sănătății după câteva zile de la producerea incidentului, Moldovan a spus: „Nu pot să răspund. E una dintre problemele care se relevă în această situație”.