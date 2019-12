Guvernul a prelungit termenul de returnare a donațiilor pentru achiziționarea Cumințeniei Pământului

Executivul a decis, în ședința de vineri, adoptarea unei ordonanțe de urgență care amână cu un an termenul pentru restituirea donațiilor strânse în vederea achiziționării sculpturii lui Constantin Brâncuși „Cumințenia Pământului”, conform Mediafax „Este vorba de ordonanţa de urgenţă privind prorogarea termenului pentru stabilirea măsurilor în vederea asigurării mecanismelor şi a resurselor financiare necesare returnării donaţiilor colectate pentru achiziţionarea unui bun, e vorba de „Cuminţenia Pământului”, aparţinând patrimoniului cultural naţional. Oamenii au fost de bună credinţă când au dat aceşti bani şi au vrut ca această sculptură să aparţină patrimoniului naţional”, a explicat Irina Sanda Marin Cajal, subsecretarul de stat în Ministerul Culturii.În debutul ședinței de Guvern, premierul Ludovic Orban a întrebat dacă este posibil să fie identificați toți donatorii, precizând că Executivul trebuia să dea banii înapoi până la finalul acestui an și de aceea e necesară prorogarea termenului.„Guvernul trebuia să dea banii înapoi până la data de 31 decembrie 2019. E posibil să-i identificaţi pe toţi donatorii? Aveţi nevoie de o prorogare cu un an? Trebuie rezolvată problema asta, pentru că oamenii au fost angrenaţi într-un proces de donaţie pentru atingerea unui obiectiv. Acest obiectiv nu a fost atins şi banii trebuie daţi înapoi”, a afirmat Orban.Ordonanța de urgență aprobată de Guvern vizează prorogarea termenului prevăzut la art.1 alin (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 117/2017 privind stabilirea măsurilor în vederea asigurăriii mecanismelor și a resurselor financiare necesare returnării donațiilor colectate pentru achiziționarea unui bun aparținând patrimoniului cultural național mobil clasat în categoria tezaurul patrimoniului cultural național mobil.Klaus Iohannis a promulgat legea prin care termenul limită pentru returnarea banilor pentru „Cuminţenia Pamântului” a fost prelungit pâna la 31 decembrie 2019.