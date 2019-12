Ludovic Orban solicită Ministerului Sănătății să vină, în ianurie, cu o soluție pentru taxa clawback

Ludovic Orban a solicitat, vineri, ca Ministerul Sănătății să vină în luna ianuarie cu o soluție privind taxa clawback pentru medicamentele generice și inovative, conform Mediafax Premierul a precizat că acest nivelul de 30% al taxei pune o presiune uriașă pe companii.„Proiectul de ordonanță de urgență nu reglementează o diferenţiere a clawback între medicamente generice şi inovative. Ştiţi că am discutat acest subiect pentru că este clar că mecanismul acesta de clawback pune o presiune uriaşă în special asupra medicamentelor generice, care sunt medicamentele cele mai folosite în tratamente, şi dacă nu creăm o plafonare, de exemplu pentru inovative, în cuprinsul acestui plafon stabilit, riscăm să ducă clawback la puncte în care practic se întâmplă ceea ce se întâmplă de ani zile, adică se retrag medicamente de pe piaţă pentru că nicio companie nu mai poate suporta la nesfârşit un clawback care am înţeles că este de 30%. Deci e inadmisibil. Gândiţi-vă ce companie din lumea asta acceptă să lucreze în pierdere sau să accepte să suporte un clawback de 30%?”, a afirmat Ludovic Orban, vineri la ședința de Guvern.Secretarul de stat la Ministerul Sănătății a fost întrebat de șeful Executivului dacă prin „creșterea plafonului, indexarea cu rata inflației, cât de cât, mai creează o respirație, are o reducere a clawback-ului”.Reprezentantul MS i-a răspuns premierului că „sigur, ne păstrăm pe piață niște emdicamente care acum sunt necesare”. Prim-ministrul Orban a solicitat o analiză „extrem de serioasă”.„Solicitarea mea este să faceţi o analiză extrem de serioasă şi să îmi veniţi în prima parte a lunii ianuarie cu o soluţie legată de sistemul de clawback pentru generice versus pentru inovative”, i-a spus Ludovic Orban secretarului de stat de la Ministerul Sănătății.Pe 17 decembrie, ministrul Sănătății Victor Costache a afirmat că vor fi făcute modificări în ceea ce privește taxa clawback, subliniind că până la finele anului va fi aprobată o Ordonanță de Urgență astfel încât clawback să fie predictibilă pentru anul 2020. Acesta anunță înțelegere cu producătorii de medicamente.La rândul său, ministrul Finanțelor Florin Cîțu a spus: „Știți foarte bine că taxa clawback era variabilă și asta era problema cea mai mare pentru toți. Va fi predictibilă și de aici înțelegerea cu producătorii de medicamente”. La ședința de Guvern de vineri au fost prezenți doar opt miniștri, nouă dintre aceștia fiind înlocuiți de secretarii de stat.