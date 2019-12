Un bărbat din Iași a murit după ce și-a băgat o petardă aprinsă în gură. De ce a recurs la acest gest

Incidentul a avut loc miercuri seară, în comuna Belcești, județul Iași.„Am fost solicitați în jurul orei 20 pentru un bărbat cu leziuni post explozie de petardă, petardă pe care și-a introdus-o în cavitatea bucală aprinsă. A fost trimisă ambulanța cu medic de la Târgu Frumos, dar din păcate leziunile erau incompatibile cu viața", a declarat Diana Cimpoeșu, medic șef al UPU SMURD Iași.Polițiștii au deschis în acest caz un dosar penal.„Politiștii s-au deplasat la fața locului, iar din primele cercetări efectuate s-a constatat faptul că bărbatul de 50 de ani, din comuna Belcești, fiind sub influența alcoolului, s-ar fi autoaccidentat cu un articol pirotehnic, iar ulterior a fost declarat decesul acestuia. În cauză a fost întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de ucidere din culpă", a declarat Ioana Bîlea, purtătorul de cuvânt al IPJ Iași.Medicina legală urmează să stabilească dacă bărbatul se afla sau nu sub influența băuturilor alcoolice.