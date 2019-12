Cererea de extrădare în Turcia a președintele grupului educațional Lumina, Fatih Gursoy, a fost respinsă de judecători

Prima şcoală Lumina a fost înființată în anul 1994, la Constanta, având doar clase liceale. În prezent, potrivit site-ului propriu, Lumina Instituții de Învățământ este un complex educational format din: trei licee (Liceele Teoretice Internaționale de Informatica București, Colentina și Constanta – cu învăţământ liceal și gimnazial), o şcoală internaţională (The International School of Bucharest – cu învăţământ preșcolar, primar, gimnazial si liceal), şapte scoli internaționale Spectrum in orașele: București in Pallady şi Colentina, Constanta, lași, Cluj, Ploiești și Oradea – cu învăţământ preșcolar și primar.

În toate aceste școli învață peste 5.000 de elevi români și de alte naționalități.





Nu numai în România profesorii turci sunt reținuți spre extrădare. Zilele trecute, un profesor turc din Bosnia şi Herţegovina a fost reținut la cererea Ankarei, dar instanța din Sarajevo a respins solicitarea şi l-a eliberat pe profesorul Fatih Keskin.



În același timp, autoritățile din Ankara au emis săptămâna trecută mandate de reținere pentru 260 de persoane, pentru presupuse legături cu mişcarea Gulen, iar procuratura din İzmir a emis mandate pentru alte 221 de persoane, potrivit presei turce.