​VIDEOINTERVIU "Zborul lui Alex". Omul care duce cadouri de Crăciun copiilor din sate sărace, după ce și-a pierdut fiul la Colectiv: Mulți dintre acești copii nu au o ciocolată, nu au cu ce să se îmbrace și trebuie să îi ajutăm cât mai mult

​Eugen Iancu și-a pierdut fiul în vârstă de doar 22 de ani la Colectiv, iar un an mai târziu a început să strângă bani din donații ("pentru că nu sunt un om bogat") pentru a face cadouri copiilor din sate sărace. De atunci, face asta de două ori pe an - de Crăciun și de Paști. Anul acesta a reușit să umple sacul Moșului cu 1.000 de cadouri pentru copii din Teleorman, Gorj sau Orșova. În 2.020 își propune să umple sacul Moșului cu 2.020 de cadouri. Pentru copii care poate că nu au primit niciodată un cadou de Crăciun. În amintirea fiului său, care iubea foarte mult copiii, asociația lui Eugen Iancu se numește "Zborul lui Alex". Chiar dacă asociația înseamnă, deocamdată, un singur om: Eugen Iancu. Muncește în continuare "foarte mult" pentru fiecare napolitană și jucărie pe care reușește să o ducă celor mici, dar e fericit pentru că simte că proiectul său a crescut față de primul an, când nu s-a alăturat aproape nimeni: "1.000 de copii au avut măcar câteva clipe de bucurie".









Eugen Iancu simte nevoia ca pe viitor să se dedice din ce în ce mai mult acestui gen de proiecte. Ar vrea ca anul viitor să îi poată ajuta pe micuții pe care i-a întâlnit și cu cărți, să poată dota câteva școli și grădinițe, iar pe unul dintre copii să îl ajute să își trateze o afecțiune medicală, pentru că părinții lui nu își permit nici măcar să îl ducă la doctor. Până atunci, e convins că "voi avea una dintre cele mai frumoase sărbători pe care le-am avut" și e mândru că a reușit să facă în așa fel încât 1.000 de copii să aibă "măcar câteva clipe de bucurie".











Eugen Iancu mărturisește, într-un interviu acordat HotNews.ro, că "E cel mai important lucru pe care eu îl mai pot face de acum în viață, e ce mai pot face eu, după tot ce s-a întâmplat cu băiatul meu". Mai ales că Alex, fiul său,iubea foarte mult copiii: "Pot să spun tuturor că e minunat să dăruiești. Ideal ar fi să nu pară atât de deosebit acest dar pentru copii. Pentru că sunt foarte mulți copii care... Ideal ar fi să se bucure doar de venirea moșului. Nenorocirea este că sunt localități unde copiii au nevoie de acele lucruri. Mulți dintre acești copii nu au o ciocolată, nu au cu ce să se îmbrace și trebuie să încercăm să îi ajutăm cât mai mult. Să vedeți cât de frumos se pregătesc, cât de frumos spun colinde. Eu am fost impresionat."





Cei care vor să îl ajute pe Eugen Iancu să ducă mai departe sacul Moșului îl găsesc pe pagina lui de Facebook: https://www.facebook.com/iancu.eugen.7.