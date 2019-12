Chioveanu (ANSVSA): 180 de oi salvate în portul Midia vor fi adoptate de ONG-uri

Preşedintele Autorităţii Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor (ANSVSA), Robert Chioveanu, a declarat, luni, că au fost salvate 252 de oi din accidentul care a avut loc în portul Midia, dintre care au fost stabilizate și sunt în viață 180, care vor fi adoptate de ONG-uri, transmite Mediafax.





"Am încercat să punem pe primul plan salvarea acelor animale. Am reuşit să salvăm 252 de animale. Le-am dus într-o primă fază într-un adăpost nu departe de port, unde au fost îngrijite, sunt îngrijite, li s-au oferit toate condiţiile şi au fost sub o monitorizare strictă. Din cauza stresului am reuşit până la urmă să stabilizăm 180 de animale. Ele în momentul de faţă sunt stabile, sunt avizate din punct de vedere al sănătăţii animalelor, li se oferă cele mai bune condiţii. Deja am înaintat o procedură, prezentă pe site-ul ANSVSA, prin care aceste animale să meargă în grija unor entităţi care doresc să le adopte şi să trăiască până la adânci bătrâneţi. Avem câteva cereri în acest sens şi suntem într-o procedură de trecere a acestor animale către aceste entităţi, ONG-uri are doresc să aibă grijă de aceste animale", a spus preşedintele ANSVSA.





Robert Chioveanu a adăugat că celelalte animale care nu au putut fi salvate vor fi incinerate, iar ANSVSA va monitoriza procedura.





"În privinţa animalelor moarte s-a încheiat un contract cu o firmă de incinerare. ANSVSA are datoria de a monitoriza şi de a supraveghea procesul prin care acestea merg spre incinerare şi sunt incinerate", a conchis acesta.





Nava cu pavilion Palau s-a răsturnat, la sfârşitul lunii noiembrie, în Portul Midia. La bordul ei se aflau peste 14.000 de oi și un echipaj format din 22 de marinari. Cele aproximativ 250 de oi au fost salvate după cinci zile de intervenţii.