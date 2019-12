Polițiștii din Dâmbovița caută cinci fete plecate dintr-un centru de tip familial

Polițiștii din Dâmbovița caută, vineri, cinci fete cu vârste cuprinse între 13 și 18 ani, care au plecat voluntar cu o zi în urmă din casa de tip familial în care stăteau și nu au revenit, relateaza Mediafax Potrivit IPJ Dâmbovița, una dintre fete, Ghica Mihaela Roberta, are 15 ani, 1,60 metri înălțime, ten închis, ochi negri, păr negru și lung. La momentul plecării, fata purta pantaloni de culoare deschisă și geacă de culoare gri deschis.Bucur-Chivu Alexandra-Costinela, în vârstă de 16 ani, are 1,55 metri înălțime, ochi albaștri, constituție atletică, ten deschis, păr lung și negru. Ea era îmbrăcată cu blugi de culoare albastră si geacă vișinie de fâș. O altă fată, Hâncianu Ana-Maria, are 14 ani, aproximativ 1,55-1,60 metri, constituție slabă, ten deschis, păr negru, tuns scurt.Aceasta era îmbrăcată cu pantaloni tip camuflaj, vesta de fâș de culoare albastră cu glugă gri, bluză de culoare albă și pantofi sport având culorile alb cu negru.Cea mai mică dintre fete, Neagu Alexia-Lavinia, are 13 ani, 1,50 – 1,53 metri înălțime, ten deschis la culoare, părul lung, negru, vopsit blond la vârfuri. La momentul plecării purta o geacă de culoare neagră. Drosu Florența-Emilia, în vârstă de 18 ani, era îmbrăcată cu blugi de culoare albastră, geacă de fâș de culoare neagră și pantofi sport având culorile alb, roșu și gri. Cei care dețin informații care pot ajuta la găsirea fetelor sunt rugați să sune la 112 sau să se adreseze la cea mai apropiată secție de poliție.