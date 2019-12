Cuteanu: Cei care contestă spectacolul organizat de Institutul Revoluției sunt „cei cărora le pare rău că a plecat Ceaușescu”

”Și colegii mei care au murit în 22 au murit fericiți că am învins comunismul”

Institutul Revoluției Române din Decembrie 1989 (IRRD '89) anunță organizarea spectacolului “30 de ani de Libertate” în ziua de 22 decembrie, ora 16.00, în Piața George Enescu din Capitală, în zona restaurantului Cina, spectacol la care sunt anunțați mai multe trupe românești printre care Vunk, Holograf, Andra, Silvia Chifiriuc – soția fostului premier Petre Roman, care este și membru în Consiliul Național al IRRD 89 care a aprobat organizarea concertul.”Eu sunt revoluționar, pe mine mă interesează unii care nu au fost la Revoluție? Ce mă interesează pe mine? Eu mi-am riscat viața și mă bucur pe data de 22 că am scăpat de comunism. Deci cei care nu se bucură înseamnă că le pare rău. Serios! Dumneavostră dacă veți citi legea 258 din 2002 la articolul 2 sună așa: Guvernul României, autoritățile publice centrale și locale vor organiza activități festive pentru marcarea acestui eveniment. Cum să comemorezi căderea comunismului? Cei care fac chestia asta se vede foarte clar că nu au nicio legătură cu Revoluția. Sunt cei cărora le pare rău că a plecat Ceaușescu. Asta e viața! Vorba unui contemporan ”Ghinion!”. Transmiteți-le că ar fi trebuit să mai citească puțin legile înainte să se pronunțe în spațiul public”, a spus Emil Cuteanu.Organizatorul spune că pe 22 decembrie nu se fac comemorări pentru eroii Revoluției din Decembrie 1989.”Ziua de 22 decembrie este ziua victoriei Revoluției. Practic, deci cei care se opun sărbătoririi victoriei înseamnă că au fost înainte de 1989 în partea cealaltă. Cum să spui că ziua de 22 este ziua de comemorare? Ziua de 21 este zi de comemorare. Ca dovadă că din 1990 până acum se comemorează eroii la Cimitirul Eroilor, la Popești Leordeni. Pe 22 nu e nicio slujbă la cimitirul Eroilor”, a mai spus Emil Cuteanu.Întrebat de unde ideea unui spectacol cu artiști români, Cuteanu a spus că este un moment de bucurie și ar fi vrut să-i aducă pe toți artiștii români.”Eu vroiam să-i aduc pe toți artiștii români dacă puteam. Pentru mine, ca revoluționar, ziua de 22 este o zi a bucuriei, a victoriei împotriva comunismului. Ceilalți care se dau de ceasul morții cred că sunt urmașii celor împotriva cărora noi am ieșit pe 22. Și colegii mei care au murit în 22 au murit fericiți că am învins comunismul. N-ai cum să spui că ziua de 22 este o zi a comemorării. Da, este o zi a comemorării comunismului, dar nu are cum să fie o zi a comemărării eroilor, pentru că nu apare nicăieri chestia asta”, a mai spus Emil Cuteanu.Potrivit unui anunț de pe SICAP spectacolul “30 de ani de Libertate” costă 500.000 de lei. ”Este totul pe SICAP, totul la vedere, nu e niciun fel de problemă”, a conchis Cuteanu.Emil Cuteanu face parte din Consiliul Național al Institutului Revoluției Române din Decembrie 1989. Este un apropiat al PSD și fost membru al Parlamentului României din partea Partidului Social Democrat. A fost membru și președinte al Comisiei parlamentare a revoluționarilor din decembrie 1989. A fost secretar de stat în guvernele Năstase și Boc. Din decembrie 2004 este membru în Colegiul Național al Institutului Revoluției Române, numit prin decret al fostul președinte Ion Iliescu, care l-a și decorat cu medalia "Revoluția Română din Decembrie 1989”.Emil Cuteanu a fost condamnat definitiv în 2012 la cinci ani de închisoare pentru abuz în serviciu. Cuteanu a fost acuzat de DNA că în calitate de secretar de stat pentru problemele revoluționarilor ar fi virat nelegal 4 miliarde de lei vechi asociației de revoluționari pe care o conducea. Cuteanu a atacat decizia la CEDO, iar în 2016 Curtea de Apel București, după revizuirea dosarului, dispusa de CEDO, a desființat sentințele prin care a fost condamnat.