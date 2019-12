Cristi Danileț: Nu voi ieși în stradă pentru pensii / M-aș fi bucurat să îi văd pe acești colegi alături de noi când am protestat pentru independența justiției

Iată mai jos mesajul lui Cristi Dănileț:„Nu ies și nu voi ieși în stradă pentru pensii.E libertatea fiecărui magistrat să decidă pentru ce protestează. Am arătat acum câteva zile că există două decizii ale CCR privind pensiile de serviciu (nu speciale) ale magistraților, am argumentat că acestea nu pot fi eliminate și cred că proiectul de lege pe acest subiect va ține cont de CCR, altfel riscă să cadă testul de constituționalitate.Cu privire la pensiile magistraților, în această săptămână au fost reacții instituționale ale CSM, Procurorului General și Președintelui ICCJ. Nu cred că sunt adecvate proteste de masă pe acest subiect. Nu din partea magistraților.Tare m-aș fi bucurat să îi văd pe acești colegi alături de noi, cei care am protestat fix acum doi ani și acum câteva luni pentru independența justiției și respectarea standardelor internaționale privind organizarea acesteia, când legile justiției și codurile penale erau făcute praf”.