VIDEO Carmen Dan, așteptată cu cătușe de către protestatari la ieșirea de la DIICOT, după peste 6 ore de audieri în dosarul 10 august

Fostul ministru de Interne Carmen Dan a fost așteptată de protestatari și la ieșirea de la DIICOT, unde a fost audiată timp de peste 6 ore în dosarul 10 august. Manifestanții au strigat "Mincinoasa", "La pușcărie", iar unii dintre ei au aruncat cu cătușe pe mașina în care s-a urcat fostul ministru. Ea a susținut că nu a condus misiunile operative în 10 august și că în acea zi nu a luat legătura și nu s-a întâlnit cu Liviu Dragnea și cu niciun alt politician, singura comunicare fiind cu premierul de atunci Viorica Dăncilă.

Carmen Dan a fost audiată începând cu ora 10.00, iar la ieșirea de la DIICOT a fost așteptată de mai mulți protestatari, între care Cristian Dide și Marian ”Ceaușescu”. Dide a aruncat cu un tub cu maioneză spre Carmen Dan, în timp ce pe mașina care o aștepta au fost aruncate cătușe.

”A durat destul de mult, anchetatorii au fost interesați să lămurească (...) rolul pe care l-a avut Carmen Dan în acea zi. În niciun caz nu am avut un rol activ în coordonarea acțiunilor operative. Mă aflam la mine în birou în centrul de comandă.

Vreau să se rețină că ministrul, indiferent de culoarea politică, nu conduce misiunile operative.

Am făcut și precizări legate de comunicarea cu anumite persoane politice. Am spus că nu au fost implicate, nu am comunicat, nu am avut întâlniri în acea zi cu nicio persoană politică și am trimis informări doar premierului", a declarat Carmen Dan la ieșirea de la audieri.

Cei câțiva protestatari care au așteptat-o au vociferat pe toată durata declarației acesteia. De altfel, Dan și-a întrerupt declarația dată jurnaliștilor. "De ce ați mințit în conferința de presă? / Diaspora așteaptă răspunsuri / Uitați, doamnă, cătușele/ Să vă fie rușine / La pușcărie", au strigat protestatarii, care după plecarea ministrului au fost legitimați și amendați de către jandarmi.

Procurorii DIICOT au reluat în această săptămână audierile în dosarul 10 august, joi fiind audiat viceprimarul Capitalei, Aurelian Bădulescu.

Aproape 800 de protestatari au depus plângeri penale împotriva jandarmilor, după violențele de la mitingul diasporei din 10 august anul trecut. Șefii din Jandarmerie au fost puși sub acuzare în acest dosar pe 21 septembrie 2018, fiind acuzați de abuz în serviciu, participaţie improprie la purtare abuzivă, participaţie improprie la fals intelectual, participaţie improprie la uz de fals. Alături de șefii din Jandarmerie a fost pus sub acuzare, la acel moment, și secretarul de stat în MAI Dan Mihai Chirică. Până acum au fost audiați peste 1.100 de martori şi sute de victime ale violenţelor. Doar o parte dintre documentele emise de structurile Ministerului de Interne au fost declasificate însă şi au ajuns la procurori până recent, când au fost declasificate atât raportul, cât și convorbirile radio ale Jandarmeriei.





De partea cealaltă, 160 de membri ai forţelor de ordine au reclamat şi ei că au fost agresaţi de demonstranţi.





La sfârșitul lunii iulie, dosarul 10 august, în care Parchetul militar investiga intervenția în forță a jandarmilor, a fost declinat către DIICOT, "pentru continuarea cercetărilor cu privire la organizarea, conducerea și modul de intervenție a forțelor de ordine din cadrul Inspectoratului General al Jandarmeriei Române împotriva manifestanților, respectiv cu privire la scopul faptelor unor grupuri de persoane care au exercitat acțiuni de violență împotriva forțelor de ordine și măsura în care aceste acțiuni, prin amploarea și modul de desfășurare, au fost de natură să pună în pericol securitatea națională".





La DIICOT, există și un dosar în care se investighează evenimentele din 10 august deschis ca urmare a unei sesizări depuse în septembrie 2018 de Jandarmerie, care a reclamat acţiuni împotriva ordinii constituţionale (art. 397 din Codul penal).





Fostul ministru al Afacerilor Interne Carmen Dan a susținut în mai multe rânduri că Parchetul este singurul responsabil pentru întârzierea anchetei în acest dosar, că MAI a declasificat documentele necesare și că procurorii trebuie "să caute vinovății pe baza probelor, și nu scuze".