Cum au răspuns mai mulți tineri între 18 și 22 de ani la 6 întrebări esențiale despre comunism

Bogdan, 22 de ani, din Pitești, student la Facultatea de sociologie a Universității din București

Iulia, 22 ani, asistent manager, Brașov

Sabina, 18 ani, elevă la Colegiul Național „Andrei Șaguna” din Brașov

Andreea, 19 ani, Brașov, studentă la Facultatea de Drept, Universitatea din București

Mihnea, 19 ani, student la Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj, Facultatea de Studii Economice și Gestiunea Afacerilor

Livia, 19 ani, Iași, absolventă de liceu

Dava, 19 ani, București, student la Facultatea de Sociologie, Universitatea din București

Există, cumva, percepția în România că tinerii născuți după 1990 sunt foarte detașați de ceea ce s-a întâmplat în comunism. Că nu-i interesează perioada respectivă sau că au primit informații distorsionate de la părinți sau profesori. Că nici măcar nu știu cine a fost Nicolae Ceaușescu. Ce-i drept, nici școala nu prea-i ajută în acest sens, în condițiile în care informațiile din manualele de istorie despre Ceaușescu sunt sumare.Am fost curioasă să văd dacă lucrurile stau chiar așa. Am făcut mai multe interviuri cu tineri între 18 și 22 de ani, atât din cercul meu de cunoștințe, cât și din afara acestuia și le-au pus tuturor aceleași întrebări legate de comunism.Primu lucru la care mă gândesc sunt părinții mei, pentru că experiențele lor sunt foarte diferite. Tatăl meu, fiind băiat, a fost nevoit să se concentreze mai mult pe cariera lui de subinginer, iar mama mea a trebuit să renunțe la facultate pentru a avea grijă de bunicii ei. Tata era departe de familie, în timp ce mama era mult mai aproape de a ei, ceea ce a constrâns-o mult mai mult.Pe vremea aceea, facultatea îți asigura locul de muncă după absolvire.Cea mai mare problemă a lor cred că era poliția. Apoi erau restricțiile și modul în care totul era extrem de strict cu tine ca ființă umană. Nu aveai curent după o anumită oră, nu aveai voie să ieși pe stradă după ce se dădea stingerea și dacă ieșeai trebuia să ai motive. Deci lipsa libertății și a informațiilor din afară pe care le avem astăzi cred că i-a afectat foarte mult. Pe de altă parte, relațiile dintre oameni erau mult mai apropiate decât sunt acum, tocmai din cauza lipsurilor.În primul rând a fost și situația internațională, noi întorcând armele în al doilea război mondial, iar Churchill și Stalin împărțind Europa în sfere de influență. În toată perioada lui Dej cred că s-a încercat să fie dați rușii afară din țară. Noi am rămas printre ultimele țări comuniste, și simțeam nevoia de schimbare, dar știu că au fost foarte multe conflicte și în interiorul statului, știu că partidul comunist începuse să se spargă. Cred că oamenii au ajuns pur și simplu la limitele puterilor și au zis că ceva trebuie făcut.Știu că în perioada postbelică rolul lui în partid a fost să bată oameni. A fost în închisoare cu Dej, iar acesta l-a luat sub aripa lui. Și de-aia a și fost pus la putere după ce a ieșit din închisoare, așa cum era el, prost dar cu vână. După ce a venit Ceaușescu lucrurile s-au schimbat pentru că el a încercat să denunțe comunismul stalinist, să se apropie de China. El a încercat în toată prostia lui de om cu patru clase să fie un vizionar. Foarte absurd ceea ce spun, dar el nu a încercat să urmeze modelul rusesc, ci să fie mai deschis către Occident.Am foarte multe poveșți din partea tatălui meu. Cred că, din punct de vedere social, băieții aveau mult mai multă libertate decât fetele. Băieții aveau voie să se ducă la facultate, să se concentreze pe inginerie, în timp ce fetele trebuiau să aibă grijă de familie, să devină croitorese și să fie utile în casă, și deci cred că tații noștri au avut mai multă libertate când a venit vorba de distracție decât mamele noastre.Știu că a pornit la Timișoara, prin foarte mulți preoți, la început, și prin tinerii studenți. S-au tras focuri de armă, a intervenit armata împotriva lui Ceaușescu, l-au pus la zid și au tras sute de gloanțe în ei. Revoluția a fost ceva pe repede înainte, un haos total. Probabil au existat și influențe externe, dar cred că revoluția a pornit în primul rând de la oameni.Am păreri contradictorii în legătură cu omorârea lui Ceaușescu, pentru că deși nu îl prea puteai lasă în viață, nici nu a avut vreun cuvânt de spus la propriul proces. Cred că procesul lui a fost unul foarte nedrept, dar atunci totul s-a întâmplat pe repede înainte.În timpul revoluției, în oamenii de la țară s-a văzut un dezinteres. Cei care au ieșit în stradă au fost tinerii, oamenii de la oraș care credeau în schimbare. Oamenii de la sat nu aveau încredere că se mai poate schimbă ceva, nu aveau speranțe.Vremuri grele, stat la coadă, raționalizare.Faptul că nu aveau acces la informații.Pentru că liderii erau prea puternici și oamenii au simțit că se expun unui pericol prea mare dacă se revoltă. Cred că simțeau că nimic nu mai poate fi schimbat.Știu că a fost președintele republicii și liderul partidului comunist. Știu că a raționalizat mâncarea dorind să plătească datoriile externe. El voia să aducă la îndeplinire utopia comunismului. A făcut Transfăgărășanul, canalul Dunăre- Marea Neagră, metroul din București.Știu că aveau seri la căminul cultural, la cârciumă. Dar nu puteau să călătorească, nu aveau o diversitate a produselor alcoolice, așa cum avem acum, și nici televizor, așa că se adunau și socializau.Știu că a început la Timișoara și au ieșit oamenii în stradă să dărâme regimul comunist. Au murit foarte mulți oameni, armata trăgând cu gloanțe în revoluționari. Știu că s-a terminat cu uciderea liderului Ceaușescu.Cozi la alimente și la magazine, rafturi goale și oameni care stau în frig pentru a primi rația zilnică.Interzicerea avortului prin Decretul 66. Singurele cazuri în care avortul era permis erau violul și cazurile medicale grave. Asta a dus la foarte multe cazuri de avort ilegal și au murit foarte multe femei.Cred că în primul rând multe generații au crescut cu mentalitatea asta comunistă, și au fost învățate să accepte comunismul ca pe singura variantă posibilă, ca pe o normalitate. Nu cred că au reușit să iasă din bula aceasta și să accepte că nu este o realitate în care trebuie să trăiești.A fost un reprezentant al PCR, iar în 1965 a preluat puterea. A dat multe legi prin care a schimbat învățământul, a dat legea avortului, și a fost o perioada în care legile au fost mult mai dure. A fost încurajată muncă în general, prin propagandă, prin filme. Viața românului trebuia să fie în jurul muncii.Am văzut un documentar în care era o scenă dintr-un film care avea rol de propangandă, iar tinerii îndrăgostiți stăteau pe o bancă în parc și vorbeau despre ce făceau ei la fabrică, cum merge economia statului. Să zicem că dragostea nu era prea încurajată, ci mai mult se dorea dublarea populației și încurajarea natalității. Practic dragostea însemna multe căsătorii, mulți copii, populație mai mare îndoctrinată în comunism.Sigur existau activități care le creau plăcere și sigur se distrau, mergeau la discotecă, numai că nu cred că erau atât de libere activitățile lor așa cum sunt astăzi.A pornit prin mișcări de revoluție în mai multe orașe cum a fost revolta muncitorilor din Brașov. Oamenii au ieșit în stradă. Tensiunea a crescut în timp, iar în 89 a fost momentul în care oamenii au vrut să pună punct.Durere. Și spun asta pentru că mama provenea a fost o familie de boieri care au fost foarte influenți în zona Buzăului, dar când i-a prins comunismul au trăit o dramă puternică din cauza condițiilor care le-au fost create în perioada respectivă. Stră-străbunica mea a murit închisă într-un hambar de către comuniști. Bunicul meu a fost preot în perioada comunistă și știu de la el cât de mult trebuiau să se ascundă.Faptul că a fost ridicată clasa persoanelor cu un intelect scăzut, iar persoanele cu adevărat valoroase au fost uitate și s-a dorit să fie expulzate.Pentru că nu cred că am avut puterea necesară să ne ridicăm și am avut nevoie de timp pentru a ajunge la acel spirit și la acea unitate. De când ne știm noi am fost oameni puternici, dar niciodată nu am știut să arătăm acest lucru.A fost președintele Republicii Socialiste Române și tot ce știu cu adevărat despre el sunt din poveștile părinților. El a fost imaginea centrală a acelor orori. Știu că el și-a dorit foarte mult să facă să dispară toate datoriile României, motiv pentru care mâncarea se dădea cu porția. Am auzit povești de la bunici, care îmi spuneau că stăteau la cozi infernale, ore în șir, pentru a apucă să cumpere ceva. Pe de altă parte, știu că el dorea să facă un bine și-și dorea o Românie glorioasă.Sunt sigură că și ei aveau distracțiile lor. Tot ce a însemnat cenzură se aplica în zona culturală și religioasă, dar nu cred că le impunea cineva să nu se adune și să aibă o petrecere. Până la urmă și părinții mei mi-au povestit atâtea momente de distracție pe care le-au avut. Deci sinceră să fiu cred că lucrurile stăteau tot la fel ca în cazul nostru, doar că într-adevăr nu era libertatea pe care o avem noi și nu erau atât de multe variante. Nu spuneau „mă duc într-un club”, ci mai degrabă spuneau „mă duc la un prieten să ne distrăm”.Faptul că a fost o lovitură de stat pentru că s-a schimbat Constituția și a apărut o nouă Constituție. Și faptul că a fost momentul în care, în sfârșit, am găsit acea putere care trăia în noi și am reușit să spunem ce trebuia să spunem de la început. Profesorul nostru de drept constituțional ne-a spus un lucru care mi-a rămas în cap, acela că orice revoluție începe cu o lovitură de stat.Eu în continuare prefer să fiu în tabăra care consideră că a fost o lovitură de stat și că lucrurile au pornit din interior, pentru că, dacă stăm să ne uităm la evoluția României, ne dăm seama că la conducere încă sunt mulți oameni care au ocupat poziții importante în perioada comunistă. Iar dacă stai să te gândești, îți dai seama că cei din interior au vrut să-i răstoarne pe cei mai puternici ca să ajungă la putere.O perioadă gri din istoria României. Mă gândesc la rădăcinile oamenilor de acum cu care conviețuim și de la care s-a molipsit și generația mea puțin.Cea mai mare problemă era că trebuiau să se descurce cu foarte puțin, dar asta le-a și format mentalitatea.Fiindcă nu a fost nimeni mai sus de liderii noștri politici cărora să le pese de noi. Noi am rămas ultimii după ce alții au scăpat de comunism pentru că nu i-a păsat nimănui. Și cum noi nu aveam deschidere spre informații, nu am știut ce s-a întâmplat prin alte părți.A fost ultimul lider comunist din România. Știu că la început a făcut lucruri bune pentru infrastructură. A început să ne tragă în jos de când cu cultul personalității, din punct de vedere cultural. În esență, a fost o perioadă cu bune și cu rele. Cred că Ceaușescu a făcut și lucruri bune, având în vedere faptul că noi încă ne bucurăm de unele realizări de atunci, spre exemplu căi ferate, drumuri, litoral etc.Cred că în aceeași manieră ca și noi acum, doar că aveau mai puțin acces la muzică, la mâncare bună, la locuri unde se puteau distra. Se descurcau cu ce aveau și posibil se distrau mai bine decât noi acum. Mă gândesc că erau mai apropiați, pentru că relațiile sunt mai strânse într-o lume în care știi că orice spui este ascultat și ești într-un continuu pericol. Acum nu se mai pune accent pe legătura dintre indivizi. Pe atunci legăturile se formau din nevoia de a fi uniți.Nu este un subiect pe care îl stăpânesc foarte bine, dar știu că a dus într-un mod foarte brutal la sfârșitul erei comuniste. Teoretic ne-a pus pe harta democrației. Asta doar teoretic. Următorii doi ani după Revoluție ne-au afectat destul de tare, pentru că în continuare erau la conducere foști comuniști.Represiune.Era un ciclu din care nu se putea ieși. Ceaușescu era un bun orator, știa cum să aibă cuvintele potrivite la el, știa să atragă atenția și să se facă plăcut, atât în partid, cât și în fața cetățenilor. Când a fost invadarea Cehoslovaciei, Ceaușescu a fost împotriva invadării. Cetățenii români au fost păcăliți de buna lui faptă. Apoi le-a fost oferită o educație îndoctrinată, deficitară. Prin cultul personalității, oamenii nu învățau să trăiască pentru ei, ci să trăiască pentru patrie.Marea problemă a românilor a fost supunerea inconștientă. Majoritatea bătrânilor din ziua de azi, deoarece au trait în comunism, nu știu să se descurce pe cont propriu. Ei nu văd posibilitatea de a fi creativi de a lucra pentru sine, de a lucra la dezvoltarea lor personală. La ei există doar „îmi dai loc de muncă”, „îmi dai casă”. Ei sunt obișnuiți doar să primească și asta face trimitere la proverbul: „Dă-i unui om un peşte şi îl vei hrăni o zi. Arată-i cum să pescuiască şi îl vei hrăni pe tot restul vieţii lui”. Ceaușescu i-a alimentat cu pești, dar niciodată nu le-a pus la dispoziție undița și învățăturile pentru a trăi pe cont propriu.Un regim totalitar durează din frică. Mă gândesc cu groază la faptul că și acum există comunism în Coreea de Nord. A fost implementată o gândire. Este un ciclu din care nu mai poți ieși. Odată ce ai fost asuprit, trăiești cu frică, pentru a nu păți ceva tu sau cei din jurul tău. Nesupunerea nu avea repercursiuni, doar asupra celui care o ispășea, ci și asupra familiei și a prietenilor.După ce a murit Gheorghe Gheorghiu Dej a venit la conducere Ceaușescu. Mai întâi ca secretar general al Partidului Comunist în 1965 și după a fost declarat șeful statului în 1967. Știu că a fost un bun orator un foarte bun manipulator. Știa să îți capteze atenția. și era în același timp carismatic.Știu că a captat încrederea românilor slăbind granițele României pentru câțiva români. Văzând că este mult mai permisiv, românii au prins încredere în el și au început să îl considere un adevărat tovarăș al lor. Acest lucru s-a schimbat după vizitele din Coreea și China. Unii mai spun că Ceaușescu a fost un președinte bun. Nu a fost niciodată pentru că el a lucrat împotriva cetățenilor.Cred că erau foarte confuzi. Adulții încercau să îi țină în afara conflictelor. Tinerii atât de atunci cât și de acum au dorința de a se face auziți, de a face o schimbare. Dar asta nu era posibil atunci. Atunci erau reduși la tăcere și de sistem și de părinți. Nu aveau voie să asculte anumite posturi de radio. Trebuia să asculți ce voia statul, să citești ce voia statul. Nu exista conștiința dezvoltării personale așa cum există acum. Nu exista cultivarea emoțiilor. Exista doar cultul personalității și atât.Pe 18 decembrie 1989 Elena Ceaușescu a fost pusă la conducere de către soțul ei. Ceaușescu era ocupat cu altceva . Pe 17 decembrie a avut locul un atac la Timișoara care a cauzat 43 de morți . Cele 43 de persoane au fost duse la ordinul Elenei Ceaușescu la București pentru a fi duși la crematoriu, după care cenușa celor 43 de oameni a fost aruncată în canal.Știu că revoluția s-a declanșat la Timișoara din cauza unui preot care se revolta. A fost acuzat de implantarea de idei în mintea tinerilor. Ceaușescu a decis să acționeze și a trimis jandarmi să îl aresteze. În acel moment mulți tineri care îl știau pe preot au format un cerc din mâini și s-au pus în jurul casei lui să nu ajungă la dânsul. Așa s-a declanșat revoluția, după ce a murit un tânăr. Revoluția de la Timișoara s-a transferat mai apoi la București și în toate orașele mari.Nicolae Ceaușescu și cum a încercat el să plătească datoria externă prin tăierea curentului și a mâncării.Cenzura și probabil teroarea impusă de Securitate.Pentru că la început comunismul a funcționat. Adică la Gheorghiu Dej a fost relativ ok și Ceaușescu, când a venit la putere, a fost relativ ok, după care s-a strâns cureaua. După ce s-au făcut tăieri masive, lumea a început ușor să fie demoralizată și să nu mai aibă încredere în partid și în regim. Oamenii erau și spălați pe creier prin o grămadă de propagandă.La început a fost membru de partid pe vremea lui Gheorghiu Dej, apoi ușor-ușor a urcat în rang. A devenit șef de partid, a făcut o vizită în Coreea de Nord și China. A fost inspirat de cultul personalității din Coreea de Nord și a vrut să dezvolte România într-un mod foarte artificial precum urbanizarea rapidă a Bucureștiului.Toată producția României era dată către export. Lumea a fost nemulțumită și el a fost ucis la revoluție.Sunt sigur că existau niște baruri în care te puteai duce să comunici și să te distrezi. Câțiva se distrau și în alte moduri care au rămas ilegale până acum. În principiu, se distrau cam ca noi, mai mult sau mai puțin. Poate mai liniștit.Știu că a început la Timișoara. După aia s-a extins în toate orașele mari precum București, Iași și Sibiu. Au avut loc schimburi de focuri între Securitate și revoluționari, inclusiv baricade precum cea de la Intercontinental. Un măcel care s-a terminat relativ rapid. Am fost ultimii care au ieșit de sub comunism și cumva trebuia să se întâmple, însă poate nu cu atâta sânge.Cumva, uciderea lui Ceaușescu la Revoluție a fost un gest simbolic. În primul rând ne trebuia un țap ispășitor de care să scăpăm. Iliescu trebuia cumva să își impună autoritatea și ce mod mai bun decât prin uciderea fostului lider? Procesul lui nu a fost unul just, dar a fost un rău necesar.