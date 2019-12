VIDEO Incendiile din Australia fac victime printre pompieri. Premierul, nevoit să-și ceară scuze pentru că a plecat în vacanță

Mii de pompieri au fost mobilizaţi pentru a participa la stingerea incendiilor. O maşină de pompieri a lovit un copac şi s-a răsturnat la sud de Sydney, accident în urma căruia şoferul şi pasagerul din dreapta şi-au pierdut viaţa, a precizat poliţia, potrivit Agerpres.Alţi trei pasageri aflaţi în autovehicul au fost răniţi. "Este un eveniment foarte tragic într-una dintre zilele foarte dificile din sezonul incendiilor", a precizat într-o declaraţie Serviciul Rural de Pompieri (RFS). Alţi trei pompieri au suferit arsuri după ce vântul intens a alimentat incendiile de vegetaţie de pe teritoriul statului New South Wales.Doi bărbaţi au fost transportaţi pe calea aerului la spital, prezentând arsuri la nivelul feţei, braţelor, picioarelor, iar o femeie-pompier fost transportată cu o ambulanţă la spital.Morrison a precizat, într-o declaraţie remisă vineri dimineaţă presei, că se va întoarce în Sydney imediat ce acest lucru va deveni posibil. Premierul a fost criticat recent pe reţelele de socializare după ce a plecat într-o vacanţă peste hotare în timpul acestei situaţii de criză, precum şi pentru faptul că guvernul pe care îl conduce nu reuşeşte să adopte politici adecvate pentru combaterea încălzirii globale."Regret profund orice ofensă adusă oricăruia dintre numeroşii australieni afectaţi de gravele incendii de vegetaţie pentru că mi-am luat un concediu cu familia în această perioadă", a precizat Morrison.Temperaturile record şi seceta au alimentat peste 100 de incendii de vegetaţie pe teritoriul statului New South Wales, cu trei focare masive la periferia oraşului Sydney. Oraşul Sydney a fost acoperit joi de un nor de fum după ce incendiile au scăpat de sub control la sud, vest şi nord de oraşul-port, învăluind clădirea Operei şi forţând turiştii să părăsească plajele.