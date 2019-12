Cătălin Predoiu explică respingerea delegării pentru Hăineală și Hosu: Am votat pentru stabilitate

Cătălin Predoiu a explicat joi seara, la Realitatea Plus, că la Secția pentru procurori a CSM au fost respinse delegările pentru Giorgiana Hosu și Oana Hăineală în funcții de conducere în DIICOT deoarece trebuie să existe „stabilitate”. Bogdan Licu a primit, însă, prelungirea delegării ca șef al Parchetului General, potrivit Mediafax.

„S-a discutat. Eu am exprimat punctul de vedere ca în perioada aceasta, până la numirea procurorilor-șefi la Parchetul General, adjuncții, șefii de secție la DNA, DIICOT să avem stabilitate în sistem și ca cei care dețin deja aceste funcții să mai primească o delegare de două luni de zile. E opinia mea, cred în ea nu are legătură cu nicio persoană. (...) Nu critic, s-a discutat, s-a votat democratic, legal, iau lucrurile ca atare”, a declarat Cătălin Predoiu, la Realitatea Plus.

Potrivit ministrului Justiției, votul pe care l-a dat, joi, în secția pentru procurori a CSM a fost pentru „stabilitate”.

„Eu am votat pentru stabilitate, plecând de la premisa, de la un cuget pe care-l știu curat că nu înseamnă nici favorizarea cuiva, nici că cineva pleacă din start cu un avantaj. Dimpotrivă. Nu critic pe nimeni. Era bine să fie această stabilitate”, a mai spus Predoiu.

Precizările vin după ce Secția pentru procurori a CSM a decis, joi, să respingă delegările pentru Giorgiana Hosu și Oana Hăineală în funcțiile de șef DIICOT, respectiv adjunct al DIICOT. Pe de altă parte, pentru Bogdan Licu s-a votat prelungirea delegării în funcția de procuror general interimar pentru 2 luni.

Înscrierile pentru funcția de șef al Parchetului General, al DNA și al DIICOT sunt în plină desfășurare, însă până în prezent nu s-a înscris niciun candidat. Înscrierile expiră luni, 23 decembrie.