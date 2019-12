Noul ambasador SUA la București, în limba română: N-am crezut în viața mea că România va ajunge o democrație cum este acum

Adrian Zuckerman, audiat in Senatul SUA





Adrian Zuckerman s-a născut la București și a plecat din România când avea 10 ani, împreună cu părinţii săi, Emil şi Aura, emigrând în Statele Unite.El este avocat de profesie, activând la New York, în principal.







„Sunt foarte onorat că președintele Trump m-a nominalizat să fiu ambasador în România. E un vis care nu am crezunt niciodată că o să se întâmple. Eu m-am născut în București și am plecat în 1965, când România era comunistă. N-am crezut în viața mea că comuniștii or să dispară și că România va ajunge o democrație, cum este acum”, a spus ambasadorul american, joi, la Palatul Parlamentului.





El a aprins lumânările de Hanukka, importantă sărbătoare evreiască celebrată la București, într-un eveniment organizat de Complexul Educațional Laude-Reut. În mod tradițional, la acest eveniment din România, intitulat Gala Prieteniei, în fiecare an, se sărbătoresc Hanukka și Crăciunul.