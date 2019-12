Primăria municipiului București ar putea fi executată silit, susține Ministrul Economiei, Virgil Popescu

„ELCEN nu se va opri, iar Primăria va fi executată silit. Vom găsi o soluție, nu putem merge așa la infinit”, a declarat Popescu la Realitatea Plus.Ministrul spune că Termoenergetica nu a semnat contractul cu ELCEN, apreciind că PMB „trage de timp ca să nu plătească facturi”.Popescu a adăugat că primăria a solicitat Guvernului 670 de milioane de lei, sumă egală cu fondul de rezervă al Guvernului, deși are „un buget enorm” și fiind convins că are bani în cont. „Cred că au cerut banii la mișto”, a spus ministrul.Virgil Popescu a dat asigurări că ELCEN nu va întrerupre furnizarea energiei termice, dar că gazele trebuiesc plătite. „Primăria trebuie să înțeleagă că bucureștenii plătesc și ea trebuie să plătească mai departe”.Ministrul a spus că este foarte bine că a început urmărirea penală in rem în legatură cu problema energiei termice în București.