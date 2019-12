Ponderea economiei subterane în Bulgaria este printre cele mai ridicate în UE

Macedonia este aproape de bulgari nu doar ca teritoriu, ci și ca pondere a economiei gri, situată la 37,6% iar Croația are un procent de 35%.România este undeva la jumătatea clasamentului în Balcani, cu 34,8%. Serbia are 34,5%, Bosnia și Herțegovina 34,5%, Grecia arată un rezultat „bun” de doar 1/3 din economia sa gri, în timp ce Albania, are doar 28,3%.Referindu-se la acest document, cotidianul grec Kathimerini scrie că statul elen ar putea încasa venituri de trei ori mai mari decât colectarea din impozitul unic pe proprietate în fiecare an, dacă economia ilegală a Greciei ar fi limitată la nivelul mediu al țărilor dezvoltate din Europa. Documentul FMI „Explicarea economiei gri în Europa” plasează Grecia printre țările cu cele mai mari economii ilegale. Economia gri a țării a atins 30,2% din economia totală în 2016, ultimul an pentru care sunt disponibile date.Pe de altă parte, economia ilegală a Austriei se ridică la doar 9,4% din PIB, a Luxemburgului ajunge la 9,7%, iar în Elveția 9,8%.Potrivit analiștilor FMI, economiile dezvoltate au avut în medie 15-20% economie gri, iar economiile emergente între 30 și 35 la sută.În consecință, dacă Grecia și-ar reduce economia gri la 15%, ar putea include aproape 30 de miliarde de euro în veniturile statului, în condițiile în care PIB-ul țării este puțin sub 200 de miliarde de euro, scrie Kathimerini. Analiștii estimează că rata medie a impozitului pe acest venit, în jur de 20-30%, va însemna un plus de 6-9 miliarde de euro pe an pentru stat, ceea ce ar reprezenta trei sau patru procente din PIB.Pentru Bulgaria, cu PIB de aproximativ 120 de miliarde de leva, intrarea în coloana economiilor dezvoltate, adică limitarea sectorului gri în economie la maximum 20%, ar însemna o creștere serioasă.