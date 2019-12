Război între USR și PNL la Ploiești: Sesizare penală pe numele primarului

„Speră să fie vizibil”, îi răspunde Dobre.Candidatul USR la funcția de primar al Ploieștiului, Mihai Polițeanu, a depus la Direcția Națională Anticorupție – Serviciul Teritorial Ploiești o sesizare penală împotriva primarului PNL Adrian Dobre și a directorului Parcului Municipal Vest din Ploiești, Constantin T. Donald Nicolae, în legătură cu organizarea Târgului de Crăciun și Orășelului copiilor, prin care arată că ar fi fost avantajată o firmă privată cu încălcarea prevederilor legale, a anunțat, miercuri, USR Prahova.„Reies indicii temeinice că în procesul de închiriere a domeniului public Parc Municipal Vest în luna decembrie către firma (...) s-au comis fapte de natură penală. Ele privesc închirierea domeniului public prin altă procedură decât cea legală, anume licitație publică, încercarea de a da o aparență de legalitate dării în folosință a domeniului public printr-o convenție semnată de primărie și administrația parcului, pe de o parte, și o firmă privată, pe de altă parte, prin care s-au eludat prevederile legale privind licitațiile pentru închirierea domeniului public, paguba financiară produsă bugetului public prin aplicarea abuzivă și preferențială a unei singure taxe pentru un singur eveniment, deși este vorba este vorba de o serie de evenimente generatoare de profit timp de o lună, pe o suprafață mult mai mare a domeniului public decât cea pentru care s-a încasat taxa”, potrivit USR Prahova.Sursa citată mai menționează și că s-ar fi încălcat prevederile contractuale rezultate din finanțarea europeană care a stat la baza creării Parcului Municipal Vest și că sunt construcții temporare pe domeniul public fără respectarea legislației în domeniu.„Amintim că închirierea domeniului public Parcul Municipal Vest din Ploiești timp de o lună s-a făcut printr-o convenție cu firma (...), cu sediul în comuna Bucov, sat Pleașa. Convenția are număr de înregistrare (...) este semnată în aceeași zi în care firma (...) a făcut solicitarea de folosire temporară a domeniului public Parc Municipal Vest (...). Așadar, într-o singură zi: firma face solicitarea, se primesc trei avize favorbile de la trei direcții de specialitate și de la Administrația Parcului, primarul Dobre (Adrian Dobre – n.r.) semnează Convenția. Este vorba, evident, de un aranjament anterior, care a precedat cererea oficială facută de firmă, semnarea Convenției fiind doar un mijloc pentru a da o aparență de legalitate închirierii spațiului (...) s-a făcut în absența oricărui anunț public privind o eventuală intenție a Administrației Parcului și a Primăriei de închiriere a parcului către operatori economici privați pentru a organiza o serie de evenimente în luna decembrie 2019”, spun cei de la USR.Potrivit USR Prahova, există suspiciuni, „că prin această această convenție și, ulterior, prin subînchirierea de către firma (...) a domeniului public către alți operatori economici, s-au încălcat prevederile contractului prin finanțare europeană de realizare a Parcului Municipal Vest prin Programul Operațional Regional 2007-2013, Axa prioritară 1, Domeniul de intervenție 1.1. Or, conform declarațiilor primarului Dobre Adrian, există interdicția de a desfășura activități comerciale în parc încă 2 ani”.În replică, primarul Ploieștiului, Adrian Dobre, a scris, miercuri seara, pe Facebook, că „organizarea evenimentului din Parcul Municipal Vest a fost realizată în conformitate cu procedurilor operaționale interne, aprobate în conformitate cu dispozițiile legale”.„Deși am fost atacat în repetate rânduri de Mihai Polițeanu, am evitat să intru în polemică cu acesta. Este însă necesar pentru ploieșteni să clarific câteva lucruri: obligația fundamentală a municipalității este să asigure funcționalitatea proiectului Parcul Municipal Vest. Creșterea gradului de confort și recreere și îmbunătățirea calității vieții reprezintă obiectivele principale ale Programului Operațional Regional 2007-2013 și în definitiv scopul acestei investiții, organizarea evenimentului din Parcul Municipal Vest a fost realizată în conformitate cu procedurilor operaționale interne, aprobate în conformitate cu dispozițiile legale”.Dobre mai afirmă că Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice a confirmat că în perioada de durabilitate a proiectului, pot fi realizate evenimente, cu condiția ca veniturile rezultate să asigure acoperirea costurilor operaționale ale proiectului, fără ca acesta să devină generator de venituri.Dobre spune că prin plângerea la DNA, Polițeanu „speră să fie vizibil, să-l cunoască în sfârșit cineva în Ploiești”, deoarece până acum „a condus doar geanta doamnei Macovei”.„Cu această plângere, fostul emul al Monicăi Macovei speră să fie vizibil, să-l cunoască în sfârșit cineva în Ploiești, și, mai ales, să distragă atenția de la excluderile abuzive și problemele interne legate de semnăturile false. Este un modus operandi pentru dânsul, face plângeri penale (Kovesi a plătit prețul acțiunilor lui). După cum știți, întregul meu mandat a avut la bază corectitudinea și onestitatea, dar constat că politicianismul mărunt al unor indivizi, de pripas prin Ploiești, încearcă să-mi murdărească imaginea. Nu doresc să comentez mai departe aserțiunile unuia care doar geanta doamnei Macovei”, a scris primarul Ploieștiului, Adrian Dobre, pe Facebook.