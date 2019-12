Science News: Doctorii reduc numărul băuturilor alcoolice standard „acceptabile” la numai 10 pe săptămână sau 1,4/zi

O veste destul de neplăcută în prag de sărbători: oficialii sănătății din Australia previn toată omenirea că nu mai este bine să ne limităm consumul de alcool la două băuturi standard pe zi, așa cum recomandaseră în 2009. După noi și îndelungate studii, ei spun că riscul pe termen lung de a deceda din pricina unei boli legate de consumul de alcool rămâne sub 1% dacă numărul paharelor este sub 10 pe săptămână.Numărul maxim zilnic pe care ar trebui să-l respecte un adult este de patru băuturi standard – dar tot în cadrul limitei săptămânale de 10. „Consumul peste acest nivel mărește riscul, în timp ce consumul mai puțin frecvent și mai redus la fiecare ocazie reduce riscul de îmbolnăvire pe lungă durată”, sună acum recomandările.Băutură-standardAcestea vin după trei ani de cercetări asupra beneficiilor și daunelor aduse de alcool și a relației lui cu bolile. Dar Ann Kelso, directoarea de la National Health and Medical Research Council (NHMRC) afirmă că recomandările „nu le spun australienilor cât să bea. Oferim sfaturi despre riscurile pentru sănătate aduse de alcool, astfel încât să putem lua decizii corect informate în viața zilnică – pentru noi și copiii noștri. Au trecut 10 ani de la ultima revizuire a recomandărilor și acum știm mai multe despre efectele alcoolului. Știm că alcoolul are consecințe directe semnificative asupra multor australieni”.Noile recomandări spun că cei sub 18 ani nu ar trebui să bea deloc alcool, în timp ce femeile „care sunt gravide sau planifică o sarcină nu trebuie să bea alcool”. Pentru femeile care alăptează „a nu bea alcool este mai bine pentru copil”.Conform datelor medicale, în 2017 au avut loc în Australia peste 4.000 de decese provocate de alcool și mai bine de 70.000 de internări în anul financiar 2016-17.Cercetările au evidențiat mai bine și relația dintre alcool și anumite tipuri de cancer. Kate Conigrave, președinta comitetului de lucru pentru alcool de la NHMRC și profesor de medicina dependenței la Royal Prince Alfred Hospital din Sydney, spune că vede „la prima mână” suferințele provocate de alcool: „Tineri ajung la secția de urgențe cu intoxicații cu alcool după ce au băut atât de mult că nu se mai pot controla. Unii sunt în prag de stop respiratoriu. Pe de altă parte, văd și oameni care obișnuiau să bea prea mult și au renunțat. Somnul li s-a îmbunătățit, dispoziția la fel, tensiunea le-a revenit la normal. Așa că este important să cercetăm care este cantitatea de băutură care este potrivită pentru sănătate”.