Manfred Weber, despre mecanismul ce condiționează fondurile UE de respectarea statului de drept: E necesar pentru toate țările / Trebuie să-i creăm condițiile lui Koveși să-și desfășoare activitatea

Manfred Weber: Trebuie să-i creăm lui Kovesi condițiile adecvate pentru a-și desfășura activitatea

„Avem acum un procuror-șef european în funcție, e o doamnă din România, suntem foarte mândri de acest lucru, pentru că o respectăm foarte mult, ne bazăm pe ea, dar trebuie acum să creăm condițiile adecvate pentru ca ea să-și desfășoare activitatea - are nevoie de personal, capacitatea de a-și face munca la nivel european, pentru a putea lupta împotriva corupției și a fraudelor cu bani europeni”, a spus Manfred Weber.









Liderul grupului Partidului Popular European (PPE) din Parlamentul European, germanul Manfred Weber, a vorbit marți, în cadrul unui briefing de presă la Strasbourg, despre noul mecanism ce condiţionează acordarea fondurilor europene de respectarea valorilor statului de drept şi de combaterea eficientă a fraudelor şi corupţiei. El spune că acesta trebuie să vizeze toate statele membre, în urma unei evaluări independente, anuale.„Vorbim despre statul de drept, un lucru fundamental pentru ceea ce numim modul de viață european, ceea ce ne definește ca europeni. E un principiu fundamental - cum organizezi un stat, independența sistemului judiciar spre exemplu, independența presei, lupta împotriva corupției etc. De aceea noi vedem o mare nevoie, că trebuie această evaluare independentă, anuală, a tuturor țărilor cu privire la statul de drept”, a spus el.Weber a explicat că instituțiile europene trebuie să găsească o cale de a depolitiza acest subiect, de a face evaluarea privind respectarea statului de drept în țările UE una neutră. El a punctat totodată că o astfel de evaluare vizează toate statele membre, nu numai România, care are în continuare un mecanism de supraveghere.„Ultimii cinci ani au fost ocupați mai mult cu discuții politice între partide și trebuie să găsim o modalitate să depolitizăm acest subiect, să facem o evaluare neutră asupra a ceea ce se întâmplă. Și trebuie clarificat că aceasta nu este o chestiune ce vizează doar România, care are în continuare Mecanismul de cooperare şi verificare (MCV), ci și restul Uniunii Europene. Fiecare țară are o câte provocare și o sarcină în continuare de rezolvat”, a precizat liderul popularilor europeni.„Propunerea Comisiei Europene este legarea acestor chestiuni: pentru ca banii să fie cheltuiți într-un mod adecvat, trebuie legat de statul de drept. E și punctul de vedere al contribuabililor europeni - din România, Germania, Spania etc. - ei ne cer să facem asta, că vor să aibă garanția că banii lor sunt cheltuiți corect, într-un mod necorupt; e un criteriu de bază din punctul de vedere al cetățenilor”, a mai arătat Manfred Weber.Întrebat cât de optimist este că acest regulament se va aplica încă din viitorul Cadru financiar multianual (CFM), pe 2021-2027, având în vedere rezervele exprimate de state UE, Weber a răspuns: „Țările care refuză asta ar trebui să se gândească de două ori, pentru că toată lumea ar trebui să zică: ok, sunt de acord cu acest mecanism, pentru că nu am nicio problemă. Deci, intenționăm să aducem acest lucru în discuțiile despre bugetul multianual”.Liderul grupului PPE din Parlamentul European a mai menționat că un alt aspect important este consolidarea Biroului Procurorului Șef European (EPPO), condus de Laura Codruța Kovesi.