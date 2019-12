Noul ambasador al SUA la București, un român emigrat la vârsta de 10 ani, primit la Cotroceni de Klaus Iohannis

Președintele Klaus Iohannis l-a primit marți, la Palatul Cotroceni, pe noul ambasador al SUA, Adrian Zuckerman, cu ocazia prezentării scrisorilor de acreditare. Aceasta este ultima etapă procedurală. Zuckerman, avocat de profesie, a emigrat din România când avea 10 ani și vorbește fluent limba română.

Prezentarea scrisorilor de acreditare a avut loc la ora 13.00, la Sala Unirii.

De altfel, ambasadorul agreat al Statelor Unite ale Americii în România, Adrian Zuckerman, se va întâlni, de la ora 16.00, și cu premierul Ludovic Orban.

Ambasadorul SUA Adrian Zuckerman a fost primit sâmbătă și de ministrul afacerilor externe, Bogdan Aurescu. Diplomatul „a exprimat angajamentul său ferm de a contribui la dezvoltarea puternică a Parteneriatului Strategic”, adăugând că România se bucură de apreciere din partea președintelui Donald Trump și la nivelul întregii Administrații a SUA. ”România nu poate avea un prieten mai bun decât SUA”, a declarat Zuckerman.

Diplomatul american a remarcat transformarea remarcabilă a României în cei 30 de ani de la Revoluția din 1989, țara noastră devenind unul dintre cei mai fermi aliați ai SUA, membru al NATO și UE, cu o democrație robustă, cu respect pentru principiile statului de drept și ale economiei de piață.

Ambasada SUA la București a anunțat, pe Facebook, că Hans Klemm și-a încheiat mandatul de ambasador și a plecat, sâmbătă, din România. Diplomatul a mulțumit românilor pentru căldura cu care a fost primit peste tot în țară.

Pe 20 noiembrie, Adrian Zuckerman a fost votat de Senatul american pentru funcția de ambasador al Statelor Unite în România. Acesta l-a înlocuit pe Hans Klemm care preluase funcția de ambasador al SUA la București în septembrie 2015.

Adrian Zuckerman este un avocat specializat în industria imobiliarelor, provenind din firma de avocatură Seyfarth Shaw, cu sediul în New York. Potrivit Casei Albe, Zuckerman a emigrat în Statele Unite din România la vârsta de 10 ani şi vorbeşte fluent limba română. Are diplomă de absolvire de la Massachusetts Institute of Technology (1979), iar diploma în Drept este obţinută la New York Law School (1983).