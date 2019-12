Temperaturile vor ajunge la 22 de grade miercuri în țară, aproape de recordul absolut pentru decembrie

În această dimineață temperaturile au depășit 10 grade în unele zone de munte, chiar dacă minimele au fost de -7 grade la Obârșia Lotrului și de -6 grade la Brașov.Luni au fost 18 grade la Caransebeș și 17 grade în multe loicalități din Banat și Muntenia.În cursul zilei de marți maximele vor fi între 8 și 20 de grade în țară. Minimele vor fi între -10 și +10 grade în noaptea de marți spre miercuri, iar miercuri maximele vor fi între 7 și 22 de grade.​Vremea va fi mai caldă decât în mod obişnuit de Crăciun, la nivelul întregii ţări, iar ninsorile vor fi prezente doar la altitudini de peste 1.800 de metri, a declarat, luni, Elena Mateescu, director general al Administraţiei Naţionale de Meteorologie (ANM). Temperaturile vor fi mai ridicate decât normalul și în perioada Revelionului.Stratul de zăpadă de la munte s-ar putea diminua ca urmare a temperaturilor pozitive din timpul zilelor, de 4 - 5 grade Celsius."De Crăciun va fi mai cald decât în mod obişnuit. Nu este o excepţie, pentru că cel mai călduros Crăciun în ultimii ani a fost în 2014 - 2015, când am mai avut temperaturi de 20 de grade la Calafat, de pildă, iar la Bucureşti 17 - 18 grade. Cât priveşte ninsorile, acestea vor fi la altitudini de peste 1.800 de metri. Stratul se zăpadă va putea fi prezent, dar şi aici vorbim de posibilitatea ca acesta să se mai diminueze în condiţiile în care şi în zona montană vorbim de temperaturi pozitive, ziua, în jurul a 4 - 5 grade. Deja la staţia meteorologică Bâlea Lac avem un strat de zăpadă de 60 cm, dar nu va putea suferi modificări semnificative, pentru că nopţile rămân în continuare cu temperaturi sub zero grade. În Bucureşti, şansele de a avea zăpadă de Crăciun sunt mici", a afirmat Mateescu.