VIDEO ”All I want for Christmas is you”, pe primul loc în topul Billboard pentru prima oară în 25 de ani

"All I Want for Christmas is You", hitul lansat în urmă cu 25 de ani de cântăreața americană Mariah Carey, s-a situat pentru prima dată pe primul loc în topul Billboard's Hot 100, potrivit billboard.com.







"All I Want for Christmas is You" este al 19-lea hit al lui Mariah Carey care ocupă prima poziție în Billboard's Hot 100. Carey se situează în prezent pe locul al doilea în clasamentul artiștilor cu cele mai multe piese plasate pe primul loc în topurile americane, după The Beatles, cu 20, scrie Mediafax.







Aceasta nu este pentru prima dată când "All I Want for Christmas is You" urcă în topuri, cel mai sus ajungând în 2018, când a ocupat locul al treilea. "All I Want for Christmas Is You" este, de asemenea, prima piesă dedicată Crăciunului care ajunge pe primul loc în Billboard's Hot 100 de la "The Chipmunk Song", în 1958.







Mariah Carey, cunoscută pentru vocea sa impresionantă, care atinge cinci octave, s-a lansat în 1990, sub îndrumarea lui Tommy Mottola, cu care a fost căsătorită timp de patru ani. Artista, cunoscută pentru piese precum "Without You", "Hero" și "We Belong Together", a fost recompensată până în prezent cu cinci premii Grammy, 19 premii World Music, 10 American Music și 14 trofee Billboard Music. Cel mai recent album de studio al cântăreței, "Caution", a fost lansat pe 16 noiembrie 2018.