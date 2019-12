Sanofi Romania a lansat campania "Diabetes. Your Type", care promovează abordarea individualizată a persoanelor cu diabet

Articol susținut de Sanofi

Sanofi Romania a lansat "Diabetes. Your type" (Tipul Tău de Diabet), o campanie globală ce promovează abordarea individualizată a tratamentului persoanelor cu diabet. Prin această campanie, compania își propune să contribuie la îmbunătățirea calității vieții și a rezultatelor terapeutice ale persoanelor cu diabet.





aproximativ 250.000 de pacienți folosesc insulina ca parte esențială a tratamentului pentru diabet, iar aproximativ jumătate folosesc o insulină Sanofi*, accesul pacienților români la terapii inovatoare fiind o prioritate pentru companie. Dincolo de investițiile în dezvoltarea portofoliului, o altă prioritate este îmbunătățirea prevenției, a diagnosticării precoce și a managementului diabetului zaharat - un aspect esențial în abordarea individualizată pentru care compania militează. În România,ca parte esențială a tratamentului pentru diabet, iar, accesul pacienților români la terapii inovatoare fiind o prioritate pentru companie. Dincolo de investițiile în dezvoltarea portofoliului, o altă prioritate este îmbunătățirea prevenției, a diagnosticării precoce și a managementului diabetului zaharat - un aspect esențial în abordarea individualizată pentru care compania militează.





În 2019, Sanofi Romania a investit peste jumătate de milion de euro pentru sprijinirea programelor de informare şi educare, de diagnosticare și conștientizare dezvoltate cu medicii sau Asociațiile de pacienți, iar în 2018 aproximativ 370.000 euro** au fost alocați proiectelor de educaţie medicală pentru profesioniştii din domeniul sănătăţii.





În prezent, diabetul este o pandemie ce afectează peste 425 de milioane de persoane la nivel mondial, iar această cifră crește de la an la an. În România, se estimează că peste 1,5 milioane de persoane suferă de diabet¹. Pentru persoanele care trăiesc zi de zi cu această afecțiune, gestionarea fiecărei creșteri sau scăderi a glicemiei în afara limitelor normale necesită o implicare activă și o conștientizare permanentă.





"Diabetul este o problemă de sănătate publică din ce în ce mai mare, însă fiecare persoană care trăiește cu diabet este unică", a declarat dr. Iulia Ionescu, Primary Care General Manager Romania & Moldova și Sanofi Primary Care South Cluster Execution Excellence. "Ne propunem să-i aducem împreună pe toți posibilii parteneri pentru a facilita un tratament personalizat pentru fiecare pacient. „Diabetes. Your type” dă glas poveștilor individuale, pentru a transmite mesajul că suntem cu toții parte din această schimbare."









De aproape 100 de ani la nivel global și de peste 17 ani în România, Sanofi este parte din avangarda optimizării managementului diabetului. Sanofi continuă să-și dezvolte această expertiză, concentrându-se pe transformarea tratamentului diabetului zaharat și punând în prim plan fiecare persoană cu diabet, având totodată un portofoliu vast de soluții - de la terapii inovatoare la programe educaționale, de la aplicații digitale la dispozitive medicale precum stilourile și pompele de insulină.





"Suntem determinați să ne continuăm acțiunile în parteneriat cu medicii, asociațiile de pacienți și autoritățile din domeniul sănătății. În cadrul asigurării accesului la terapii inovatoare, abordăm holistic problematica diabetului pentru individualizarea conduitei terapeutice și creșterea calității vieții fiecărui pacient", a declarat dr. Eduard Prisăcariu, Medical Head Sanofi Primary Care South Cluster și Country Medical Chair Sanofi Romania & Moldova.





Campania "Diabetes. Your type" (Tipul Tău de Diabet) se concentrează asupra poveștilor reale ale persoanelor din lumea întreagă, care, deși au diabet, au o viață împlinită datorită soluțiilor adaptate la stilul lor de viață și la nevoile lor. Fiecare persoană care trăiește cu diabet este unică și are diferite particularități (stil de viață, comportament, stare generală de sănătate, situație familială etc.) care fac ca nevoile lor să fie unele specifice. Pentru a-și gestiona sănătatea într-un mod eficient, fiecare persoană are nevoie de o combinație unică de informare, monitorizare și sprijin, alături de tratamentele specifice.*Conform IQVIA, MAT septembrie 2019**Date publice - transfer valoare 2018