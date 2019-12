Firea: Am preluat ștafeta de la un primar PNL, mi-a trebuit un an și jumătate să dezgheț investițiile / Primesc lecții doar de la primarii din Paris, Londra, Praga, Viena

Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, a susținut luni, la conferința în care a fost validată la conducerea PSD București, că vina pentru problemele Capitalei o au liberalii, pentru că ea a preluat mandatul, de fapt, de la un liberal, Răzvan Sava, și nu de la Sorin Oprescu, și că i-a trebuit un an și jumătate să deblocheze instituția. Ea a mai spus că primește lecții doar de la primarii din Paris, Londra, Praga sau Viena, nu de de la primari din orașe cu câteva zeci de mii sau 150.000 de oameni.

Ea a acuzat că toate problemele Capitalei au fost generate de liberali, care au lăsat blocate toate proiectele mari de infrastructură.

"Să nu uităm, eu am preluat ștafeta de la un primar general PNL. Se creează o confuzie, și anume că aș fi preluat ștafeta de la domnul Oprescu, nu. Aproape un an de zile Bucureștiul a avut primar general PNL, Răzvan Sava (n.r. - primar interimar după arestarea lui Sorin Oprescu). (...) Dar într-un an de zile s-a blocat totul în București, toate marile investiții și din spitale, și în infrastructură, și din domeniul mobilității, și din Educație, și din protecția mediului. (...) Mi-a trebuit un an și jumătate să dezgheț toate șantierele și toate investițiile din domeniile pe care le-am menționat anterior. Asta a însemnat dreapta în București”, a susținut Gabriela Firea, care și-a enumerat apoi "realizările".

Ea a mai spus că Bucureștiul se ghidează după modelul capitalelor europene dezvoltate și că sunt binevenite "lecțiile” de la primarii Parisului, Vienei sau Londrei, nu de la primarii localităților în care se află 100 de străzi și 20.000 de locuitori.





"Este adevărat, noi avem capitale europene după care ne ghidăm, de aceea nici nu doresc să primesc lecții de la oameni care au condus orașe de 20-30.000 sau 150.000 de oameni, pentru că noi administrăm un oraș cu 4.000.000 de locuitori. Primim exemple, sunt bin venite, și chiar lecții, dar de la primarul Parisului, primarul Londrei, primarul din Praga, din Viena, nu de la primarii respectivelor localități care au 100 de străzi, noi avem peste 5000 de străzi. Ca să înțelegem dimensiunea, să înțelegem unde ne aflăm”, a adăugat Firea.