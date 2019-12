INTERVIU Tatăl lui Alex Iancu, tânăr mort după incendiul din Colectiv: Îi provoc pe judecători să spună la cât evaluează viața propriului copil, iar apoi să înmulțească pedeapsa cu 65 / În America, cine provoacă o asemenea tragedie primește peste 100 de ani de închisoare

Alexandru Mihai Iancu, fiul lui Eugen Iancu, avea 22 de ani în 2015. A murit la 3 săptămâni după incendiul din clubul Colectiv, fiind a 59-a victimă. Nu a fost transferat în străinătate, iar tatăl său spune că avea în corp 5 infecții nosocomiale la momentul decesului.

Eugen Iancu spune ferm că sentința prononțată astăzi de Tribunalul București nu are cum să îl mulțumească.

El subliniază că "în America, X, pentru că a provocat o astfel de tragedie, este condamnat la 100 și ceva de ani de pușcărie. Adică este clar că el va muri acolo, în închisoare. Cam așa ar trebui să fie și la noi."

Eugen Iancu își dorește pedepse ferme, pentru a nu mai avea "corupție, nepăsare și nesimțire". În caz contrar, avertizează el, vom continua să avem morți evitabile.

El se teme, de asemenea, că chiar și aceste pedepse vor fi reduse de instanța superioară, și că "știm cu toții cum se întâmplă în România, dacă ești cuminte în celulă, rămâi cu 2 ani".

Tribunalul București a pronunțat, astăzi, sentința în primă instanță în cazul Colectiv, în procesul care viza nerespectarea măsurilor legale de securitate și autorizațiile date clubului: pedepsele pronunțate sunt între 3 ani și și 12 ani și 8 luni de închisoare.

Instanța a stabilit, de asemenea, ca rudele celor morți și supraviețuitorii incendiului să primească daune morale în valoare totală de peste 42 de milioane euro.

Cel de-al doilea dosar Colectiv, care vizează intervenția și partea medicală a tragediei, în care rudele victimelor au depus plângeri și expertize medico-legale din care reiese că victimele au fost infectate cu bacterii în spitale, este de 3 ani în lucru la Parchetul General. Recent, în acest dosar au fost audiați de procurori șeful Departamentului pentru Situații de Urgență, Raed Arafat, și fostul ministru al Sănătății, Nicolae Bănicioiu.

Alexandru Iancu a murit la 3 săptămâni după incendiu, cu 5 infecții nosocomiale în corp

Alexandru Mihai Iancu avea 22 de ani și era prieten cu membrii trupei Goodbye to Gravity. Așa a ajuns, în seara de 30 octombrie 2015, la concertul din clubul Colectiv.











Alexandru Iancu



Eugen Iancu: Nu are cum să mă satisfacă o astfel de pedeapsă

Eugen Iancu mai spune că și-ar dori ca 10 judecători și procurori să îi răspundă la această întrebare și adaugă că "pedeapsa asta nu mă satisface absolut deloc. Nu poți să vii și să spui că în România acțiunile tale pot duce la moartea și la rănirea atâtor tineri și pentru asta tu să rămâi în cele din urmă cu doar câțiva ani de închisoare - pentru că o pedeapsă de 8 ani cu siguranță în urma recursului se va reduce și, cu siguranță, în timp, știm cu toții cum se întâmplă în România, dacă ești cuminte în celulă, rămâi cu 2 ani. Nu are cum să mă satisfacă o astfel de pedeapsă."









Eugen Iancu / Foto: Cătălin Grădinariu







Tatăl lui Alex Iancu nu este optimist nici în privința sentinței pe care o va pronunța instanța superioară și se teme că pedepsele pronunțate astăzi ar putea chiar să fie reduse. El mărturisește că "în toate discuțiile pe care eu le-am avut în privat cu diverse persoane din lumea justiției, aceste persoane au făcut o afirmație, și anume că, cu siguranță, niciunul dintre cei inculpați nu s-a trezit dimineața cu gândul de a omorî acei oameni, adică fapta a fost din culpă. Că, de fapt, totul este din culpă, dintr-o eroare care ar trebui iertată".

Pedepse cu închisoarea între 3 și 12 ani și daune morale de 42 de milioane de euro în procesul Colectiv

Tribunalul București a pronunțat, astăzi, sentința în primă instanță în cazul Colectiv, în procesul care viza nerespectarea măsurilor legale de securitate și autorizațiile date clubului.









Pedepsele pronunțate luni de Tribunalul București: 8 ani și 6 luni pentru Cristian Popescu Piedone, fost primar al sectorului 4, câte 11 ani și 8 luni pentru cei 3 patroni ai clubului, George Anastasescu, Costin Mincu și Paul Gancea, câte 9 ani și două luni de închisoare pentru George Matei și Antonina Radu, cei doi pompieri de la ISU București care au verificat clubul Colectiv fără a lua măsurile legale în privința respectării normelor PSI, 12 ani și 8 luni pentru administratorul firmei de artificii, Daniela Niță, 9 ani și 8 luni pentru pirotehnistul Viorel Zaharia și 10 ani pentru pirotehnistul Marian Moise și 3 ani și jumătate de închisoare pentru patronul firmei de artificii, Cristian Niță. Fostele angajate ale Primăriei Sectorului 4 Larisa Ganea și Ramona Moțoc au primit pedepse cu închisoare de 7, respectiv 3 ani.

Instanța a stabilit, de asemenea, ca rudele celor morți și supraviețuitorii incendiului să primească daune morale în valoare totală de peste 42 de milioane euro.









