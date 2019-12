Directorul Institutului de Cercetare și Dezvoltare în Silvicultură, Ovidiu Badea, a fost demis / Instituția a înregistrat pierderi de aproape 6 milioane de lei

Directorului Institutului de Cercetare și Dezvoltare în Silvicultură, Ovidiu Badea, i s-a încetat delegarea după ce instituția a înregistrat pierderi de aproape 6 milioane lei și după ce s-a constatat că Badea nu a avizat cifrele finale privind defrișările, a anunțat ministrul Educației, relatează Mediafax.

„Motivul acestei întâlniri îl reprezintă decizia pe care am luat-o referitoare la încetarea delegării atribuțiilor de director general la Institutul Național de Cercetare și Dezvoltare în Silvicultură, este vorba despre domnul Ovidiu Badea. Am luat această decizie în urma numeroaselor petiții pe care le-am primit la Ministerul Educației și Cercetării, dar și din cauza unor semnale pe care le-am primit din partea presei. Totodată, această decizie s-a concretizat în urma controlului pe care l-am dispus, la Institut, și în urma constatărilor Corpului de Control”, a anunțat Monica Anisie.

Potrivit ministrului Educației, s-a constatat că Institutul Național de Cercetare și Dezvoltare în Silvicultură a înregistrat o pierdere de 5,9 milioane lei. Interimatul va fi preluat de Ștefan Neagu.

„Totodată, cu toții am aflat de celebra cifră de 38,6 milioane de metri cubi de lemn recoltat anual din pădurile României, cu 20 de milioane de metri mai mult decât datele pe care le avem de la INS. Consider că este inadmisibil că la mai bine de un an de la terminarea inventarului forestier național ciclul 2, Institutul de Cercetare și Dezvoltare în Silvicultură să nu poată să avizeze o valoare finală a volumului de lemn recoltat din pădurile României” a mai spus Anisie.

La rândul său, ministrul Mediului, Costel Alexe, a precizat că decizia de luni este un semnal de alarmă pentru cei care conduc și alte instituții și care consideră că pot face ce vor.