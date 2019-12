Fost șef al ”Doi și-un sfert”, arestat de DIICOT într-un dosar de droguri de mare risc. Gelu Oltean, fan declarat al ”ceaiului” de ayahuasca

Într-un interviu pentru Evenimentul Zilei publicat în februarie anul acesta, Oltean spunea că ”Ayahuasca este un tratament de purificare a sufletului, a minții și a corpului, care schimbă pe oricine, nu doar pe mine. Dar, întra-devăr, nu oricine are curajul să treacă prin asta. (…) Din ignoranță, există o înțelegere greșită cu privire la ayahuasca. În traducere înseamnă vița de vie a sufletului. Dacă s-ar citi din curiozitate rețetarul acestui ceai pe Wikipedia, că e la îndemâna oricui, s-ar putea vedea că există diferite rețete ce pot fi folosite oriunde în lume legal și unele doar în America de Sud”.





Gelu Oltean a fost șef al DGIPI din aprilie 2012 până iulie 2014, când a fost eliberat din funcție de premierul de atunci, Victor Ponta.

În august 2016, DNA a anunțat că mai mulți foști șefi DIPI sunt sunt urmariti penal de procurorii anticoruptie, in calitate de suspecti, cei sase fiind acuzati de infractiuni precum deturnare de fonduri, delapidare, fals intelectual, uz de fals si abuz in serviciu.

”In cursul anului 2014, in calitate de ordonator de credite asupra fondurilor operative ale D.I.P.I., suspectul Oltean Gelu-Marin si-a insusit suma de 15.000 lei, iar pentru aceasta, intr-un raport intocmit ulterior, a atestat in fals existenta unor cheltuieli operative. Pentru a ascunde delapidarea fondurilor operative, acesta a dispus, nelegal, inregistrarea in evidentele documentelor secrete de stat ale D.I.P.I., nivelul de clasificare "secret", a unui inscris care nu continea nicio informatie a carei divulgare sa fie de natura a produce daune securitatii nationale”, spunea atunci DNA.

În februarie 2017, Cotroceniul a anuntat ca presedintele Klaus Iohannis a semnat un decret privind incetarea raporturilor de serviciu ale chestorului principal de politie Oltean Gelu-Marin cu Ministerul Afacerilor Interne.





Gelu Olteanu ar fi organizat reuniuni de consum de droguri, inclusiv DMT, un drog puternic halucinogen, fiecare persoană participantă plătind în jur de 500 de euro, au declarat surse citate de Agerpres. La aceste reuniuni ar fi participat uneori şi zeci de persoane.DMT este o substanţă psihoactivă endogenă care produce puternice halucinaţii vizuale. Amestecul shamanic Ayahuasca, folosit în anumite triburi amerindiene din Amazon şi nu numai, are ca substanţă de bază DMT-ul.DIICOT, fără a da nume, a anunțat doar că trei persoane acuzate că organizau într-o casă din Dâmbovița întâlniri de consum de droguri de mare risc au fost reținute. „Aceștia organizau într-o casă din județul Dâmbovița reuniuni de consum de DMT (dimetyltriptamina), drog de mare risc ce contine Ayahuasca”, au mai anunțat procurorii brașoveni.