Orban: Atacarea la CCR a legilor asumate de Guvern nu e o acțiune social-democrată. Sunt afectate familii sărace

Atacarea la Curtea Constituțională, de către PSD, a legilor pentru care Guvernul Orban și-a asumat răspunderea „nu este o acțiune social-democrată”, a declarat, duminică, la Digi24.

„Mi se pare o decizie foarte proastă, noi când am decis să modificăm OUG 51, am decis să modificăm prin lege ordonanța și am ales procedura angajării răspunderii, pentru că este o situație care trebuie rezolvată urgent. Foarte mulți copii nu mai pot să se duca la școală, pentru că serviciul de transport a fost transformat din serviciu public în transport județean”, a spus Ludovic Orban, la Digi24.





„În OUG 51 s-a introdus un articol prin care s-au prelungit de drept licențele operatorilor de transport la nivelul fiecărui județ până în 2023, adică s-a decis să nu se organizeze licitații de traseu pentru firme. Menținerea până în 2023 afectează grav calitatea transportului, pentru că ține în circulație mijloace de transport care nu respectă norme tehnice și nu oferă siguranță pasagerilor”, a adăugat premierul.