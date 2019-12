webPR: Gala Premiilor Pentru Un Mediu Curat 2019 și-a anunțat câstigătorii

Ajunsă la cea de-a XI-a ediție, Gala din acest an și-a desemnat câștigătorii în cadrul unui eveniment festiv, la Hotel InterContinental, în data de 12 decembrie. Premierea s-a făcut în prezența a peste 100 de invitați, reprezentanți ai autorităților de mediu, producătorilor, operatorilor și partenerilor ECOTIC, mediului ONG, mass-media și, desigur, a câștigătorilor.Proiectele câștigătoare din acest an, au adăugat astfel, câteva județe importante pe harta ecologică a României. La cele patru categorii ale Galei Premiilor Pentru Un Mediu Curat 2019, câștigătorii sunt următorii:Inspectoratul Școlar Județean Suceava„Tezaur ECOlogic”Salubris SA Iași"Pune deșeurile la locul lor"Liceul Tehnologic Bîlteni, Structura Școala Gimnazială Nr.1 Peșteana-Jiu, comuna Bîlteni, Județ Gorj“Educație ecologică și de protecția mediului”Asociația Club Sportiv Caiac Smile„“Aventură în natură" prin sport, terapie pentru mediu și sănătate”La această Gală, doi dintre partenerii nostri, Vlamir și InfoCons, au oferit două mențiuni:s-a acordat Școlii Gimnaziale Coșoveni pentru proiectul “Solariul Eco din peturi”.s-a acordat Școlii Gimnaziale Golăiești pentru proiectul “Protejând apele avem grijă de sănătatea noastră.Ca și la edițiile trecute, a fost acordat și premiul pentru “Cea mai bună contribuție la colectarea națională de deșeuri de echipamente electrice și electronice” din acest an, premiu care a mers către Altex.Noutatea acestei ediții o reprezintă faptul că se împlinesc 10 ani de parteneriate de succes printre care se numără Ateliere Fără Frontiere, GreenWEEE, Remat Holding, Rechoralex, Greentronics și Ecorec Recycling.Ateliere Fără Frontiere a dezvoltat împreună cu ECOTIC proiectul “Intră în cercul solidarITății”, și au premiat organizațiile care au adus cel mai mare aport în acest proiect. La categoria companii mari: ING Bank NV Amsterdam Sucursala București (4498.2kg) și la categoria IMM: BV McCann-Erickson (616.8 kg).„Corporatiști și tineri antreprenori vin să descopere viața autentică de la țară în comuna Poiana Ilvei” - Tina Dumitrescu„Vlog din Văcărești ep. 1 Cum ajung în parc? Cine suntem?” - Gabriela PoianăLa finalul evenimentului, Valentin Negoiță, Președintele ECOTIC, a mulțumit premianților și tuturor participanților pentru implicarea în activitățile de protecția mediului și a declarat:„Ne bucurăm că și la această ediție a Galei Premiilor Pentru Un Mediu Curat s-au înscris 42 proiecte, care prezintă o diversitate de inițiative demne de urmat, și care ne arată că preocupările pentru mediul înconjurător ocupă un loc tot mai important în societatea românească. În ceea ce ne privește, vom continua să încurajăm și să susținem aceste proiecte care contribuie în mod activ la îmbunătățirea factorilor de mediu și a calității vieții în România.”Concursul și Gala Premiilor Pentru Un Mediu Curat au fost posibile datorită sprijinului acordat de partenerii și sponsorii nostri: Ministerul Mediului, APDETIC, InfoCons, Coca-Cola România, Hot News, Rewe România SRL, Vlamir, Hama, HEINEKEN, Cărturești, Oameni și Companii, Eleven, Editura Seneca, Daimon Sports & Spa, RFI România, CCIFER, Tohani România.Pentru mai multe detalii, www.premiilepentrumediucurat.ro