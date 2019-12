[P] Co-Founder Shoply: Am dezvoltat o aplicatie in care sa existe doar reduceri

Aplicatia a fost creata pentru a transforma fiecare zi a utilizatorilor intr-un Black Friday complet si real. Shoply ne-a starnit si noua curiozitatea, asa ca am vrut sa aflam rapid mai multe detalii, direct de la sursa. Co-Founder-ul Shoply ne-a raspuns pe larg la toate intrebarile:Am observat in ultimii ani o schimbare masiva in modul de folosinta al reclamelor online, de asemenea modul in care companiile investesc foarte mult in raport cu vanzarile si utilizatorii sunt dezorientati de multitudinea de advertising din sistemul online. Am decis sa realizam o aplicatie in care sa existe doar reduceri, din toate categoriile de produse si servicii. Astfel oricine doreste sa cumpere orice are o prima alegere care ii satisface nevoile dar si buzunarul.Aplicatia are reduceri in timp real, un sistem de puncte virtuale prin care poti descoperi cupoane de valori mari. Totodata aplicatia ofera notificari in timp real de fiecare data cand utilizatorii intalnesc fara sa stie un store sau o locatie partenera unde pot beneficia de discount- uri in magazin.Sistemul este realizat pentru a fi simplu de utilizat si costurile pentru companii sunt ridicol de mici, astfel incat sa poata avea satisfactia zilnic ca vanzarea nu mai este o problema, nu mai este nevoie sa apeleze la sisteme de advertising si agentii de publicitate.Target-ul nostru este sa depasim 50 000 utilizatori in prima luna si sa ne dezvoltam continuu.Consideram ca este un beneficiu real atat pentru companii cat si pentru utilizatori. Dorim sa dezvoltam acest proiect intens in 2020 pentru a realiza un sistem intradevar util. Aplicatia va sustine atat vanzarea de produse la reduceri mari, cat si servicii oferite la reducere.Shoply nu este doar o aplicatie noua disponibila in Appstore si Google Play. Cei doi romani care au dezvoltat aplicatia si-au propus sa creeze un produs unic, care sa faca legatura intre utilizatori si companii, simplu si utile. Aplicatia are beneficii importante pentru ambele parti si se poate dovedi extrem de utila pe piata romaneasca.Descarcă si tu aplicația și te poți bucura de un Black Friday real, in fiecare zi.