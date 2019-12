CFR Marfă are o valoare estimată de peste un miliard de euro, dar şi datorii de peste 500 milioane de euro, spune ministrul Transporturilor. Ce se întâmplă cu decizia CE pe subiectul ajutorului de stat

"La CFR Marfă, cu acea privatizare eşuată, majorarea capitalului social al companiei cu datoriile pe care compania le avea, 363 milioane de euro, privatizarea a eşuat, am rostogolit, Guvern după Guvern, din 2014 până în prezent această situaţie, iar acum suntem puşi în faţa unei decizii a Comisiei Europene de a recupera aceşti bani. La un moment dat, unele voci, chiar de pe aici, de prin România, anunţau că decizia este luată, este redactată, urmează să fie transmisă şi vedem ce se întâmplă cu CFR Marfă. Eu nu am fost de acord cu această abordare şi am mers la această întâlnire (cu comisarul european, Margrethe Vestager n.r.) la Bruxelles, foarte deschis şi am spus: doamna comisar, eu înţeleg că puteţi să luaţi decizia mâine, puteţi să ne-o transmiteţi mâine, dar, unu, eu nu vă garantez că tot ce înseamnă activitatea CFR Marfă în relaţia cu sistemele de apărare - pentru că suntem furnizori pentru sistemul apărării, pentru NATO - va mai funcţiona. Doi, eu nu vă garantez că a doua zi tot ce înseamnă sisteme de securitate energetică vor mai funcţiona, pentru că noi transportăm cărbune pentru Complexul Energetic Hunedoara, Oltenia, iar în această iarnă aceste unităţi de producere a energiei electrice au nevoie de transportul de cărbune.(...) Dăm drumul la o bombă socială cu 6.000 de salariaţi care rămân pe drumuri", a explicat Bode la B1 TV.El a subliniat că a propus oficialului european să-i dea posibilitatea de a continua ceea ce a început, ţinând cont de faptul că în primele zile de mandat a schimbat managerul companiei şi a numit "un om hotărât, harnic, priceput", Traian Preoteasa, care "are determinarea" să salveze această societate."Şi i-am spus doamnei comisar ce am făcut până în acest moment. Apropo de restructurare, am redus numărul de directori cu 11, erau zeci, am scurtat organigrama la minimum, am restrâns, am comprimat activitatea la minimum posibil.(...) Vă spun doamnă comisar că a doua zi la mine la uşă vor veni marile companii, pot să dau exemplu, Dacia-Renault, Ford, OMV, şi vor spune: noi nu mai putem să avem contract cu o firmă, pentru că nu mai găseşti în România partener precum CFR Marfă. Avem 900 de locomotive la CFR Marfă şi 30.000 de vagoane", a adăugat ministrul Transporturilor.Acesta a menţionat că societatea are o valoare estimată, pentru că va fi reevaluată, ce depăşeşte un miliard de euro, dar şi datorii de peste 500 milioane de euro, respectiv 363 milioane euro ajutorul de stat şi circa 200 milioane de euro datorii către CFR SA, taxa de utilizare a infrastructurii."Şi atunci doamna comisar, spre surprinderea multora, chiar de aici din ţară, a spus următorul lucru: dacă aşa stau lucrurile, vă garantez că până în luna februarie nu veţi primi nicio decizie - şi o strângere de mâna acolo este mai mult decât un acord semnat - după care vedem cum aţi evoluat cu restructurarea. Ştiu că în astfel de situaţii se dau 4 luni în care trebuie să recuperezi banii, o să vă dăm 6 luni. Dar în 6 luni nu închidem prăvălia...După 6 luni tragem linie şi vedem ce aţi făcut cu compania şi evaluăm lucrurile", a precizat Lucian Bode, adăugând că acesta este "un exemplu de abordare pozitivă în interesul României" şi că "cei de la Bruxelles sunt partenerii noştri, nu sunt duşmanii noştri".Preşedintele Consiliului Concurenţei, Bogdan Chiriţoiu, a anunţat luna trecută că Comisia Europeană a decis că ajutorul de stat acordat companiei CFR Marfă în 2013 a fost ilegal, iar statul român va trebui să recupereze circa 400 de milioane de euro."În cazul CFR Marfă, investigaţia Comisiei Europene este la final. Ştim că decizia este scrisă şi va fi comunicată până la finele anului. Compania a primit un ajutor în vederea privatizării, în 2013, când s-au şters datoriile. Ea nu şi-a revenit nici acum, nici privatizată nu a fost, a continuat să facă pierderi, evident că situaţia nu este sustenabilă", a spus Chiriţoiu.El a precizat că statul va avea la dispoziţie şase luni pentru a-şi recupera banii."Întâi va veni decizia de la Comisia Europeană, care spune că trebuie recuperat ajutorul de stat pe care l-a primit compania, deci statul trebuie să-şi recupereze banii pe care i-a dat sau pe care nu i-a încasat de la CFR Marfă, apoi, după ce ne vine decizia, vom vedea ce variante putem aborda şi vom avea la dispoziţie cel puţin şase luni pentru a recupera acest ajutor", a arătat oficialul Concurenţei.