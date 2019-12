USR cere Guvernului Orban să dea OUG de anulare a pensiilor speciale pentru foştii primari

Deputatul USR Ionuţ Moşteanu îi cere premierului Ludovic Orban să aibă în vedere Ordonanţa 57/2019 privind Codul Administrativ şi ca până la finalul anului să dea o ordonanţă de urgenţă prin care să abroge articolul prin care sunt acordate pensii speciale foştilor primari.





"În toată agitaţia de la Parlament şi de la Guvern, cu asumări de răspundere, cu legea bugetului, sunt foarte multe proiecte care ţin agenda politică ocupată, este un subiect peste care s-a aşternut o linişte de ne ţiuie urechile: Ordonanţa de Guvern 57/2019 privind Codul administrativ, ordonanţă atacată de Avocatul Poporului la Curtea Constituţională, însă care produce efecte de la începutul lui iulie. Această ordonanţă, printre altele, acordă şi dreptul la pensii speciale pentru foşti primari, foşti viceprimari, foşti preşedinţi şi vicepreşedinţi de consilii judeţene", a declarat joi deputatul Ionuț Moşteanu.





El a adăugat că foştii primari au început deja să trimită către primării notificări şi toate actele cerute de ordonanţă pentru a li se calcula această pensie specială, pe care urmează să o primească de la 1 ianuarie 2020.





"Mai sunt 19 zile până la finalul anului, nu cred că o să se mai întâmple nimic la CCR, prevederea e în vigoare şi ne vom trezi de la 1 ianuarie cu o nouă categorie de beneficiari de pensii speciale", a menţionat acesta.

Codul Administrativ a fost adoptat de Guvernul Dăncilă prin ordonanță de urgență, în luna iulie. Printre prevederile controversate se numără pensiile speciale pentru aleșii locali. Astfel, aleșii locali, începând din 1992 încoace, ar urma să primească o pensie specială calculată astfel: 0,4% din salariul lunar brut înmulțit cu numărul de luni petrecute în funcție. Limita maximă pentru acest calcul este de 3 mandate, adică 12 ani.

Aceste pensii se vor acorda pe lângă pensiile normale. Dacă facem un calcul bazat pe formula din codul administrativ, aleșii locali ar putea primi în plus câteva zeci de mii de lei. De exemplu, un primar care a avut un mandat va primi 19% din indemnizația lunară brută pensie specială, unul care a avut două mandate 38%, iar unul care a avut trei sau mai multe mandate - 57%. Mai concret, dacă un primar de comună are o indemnizație brută de 6.000 lei și a avut două mandate, va primi o pensie specială de 1.800 lei. Primarul unui oraș mai mare, care poate avea între 10.000 și 20.000 lei pe lună brut și două mandate, va primi în plus până la 7.600 lei/lună. Dacă are trei mandate ajunge la 11.000 lei pe lună.