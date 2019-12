Nici USR nu e de acord ca Guvernul să își asume răspunderea pe legea bugetului. Dan Barna: Asumarea răspunderii Guvernului pe legea bugetului de stat ar deschide un precedent periculos

Asumarea răspunderii Guvernului pe legea bugetului de stat ar deschide un precedent periculos, consideră liderul USR, Dan Barna. El spune că este absolut necesar ca proiectul de buget pe 2020 să fie dezbătut și votat în Parlament.

"Angajarea răspunderii Guvernului pe legea bugetului ar deschide un precedent periculos. I-am spus clar premierului că legea bugetului trebuie discutată în Parlament. Bugetul este cea mai importantă lege", a declarat, joi, în Parlament, liderul USR Dan Barna, referindu-se la discuțiile avute miercuri seară cu premierul Ludovic Orban.





Despre amenamentele depuse de USR joi, pe legea plafoanelor, Barna a afirmat că nu a discutat specific cu Ludovic Orban: "Despre aceste amendamente depuse azi dimineață nu am discuta specific. Am vorbit despre legea plafoanelor, de acel deficit de 3%, pe amendamentele la Legea bugetului de stat nu am discutat”, a explicat Barna.

"Recunosc că evaluăm și posibilitatea, în cazul în care timingul și modul în care se derulează dezbaterile parlamentare, în cazul în care există un risc major să nu fie adoptat bugetul până la data de 31 decembrie, există și această posibilitate. E posibil să convoc ședință de Guvern vineri. În cazul în care voi convoca ședința de Guvern vineri vom avea cel mai probabil o primă lectură a bugetului", a spus Ludovic Orban, miercuri seară, după ce s-a întâlnit cu liderii grupurilor parlamentare care au susținut învestirea Cabinetului său.









Întrebat ce răspuns i-a dat premierul, Barna a spus: "Orban a zis că e foarte greu să rămână în zona deficitului de 3%. Haideți să vedem dacă premierul își va angaja răspunderea pe această lege și în funcție de aceasta vom vedea pașii de urmat”. Nici UDMR nu agreează o eventuală asumare a răspunderii Guvernului pe legea bugetului de stat. Liderul senatorilor Uniunii, Cseke Attila, a declarat la RFI că un asemenea demers luat în calcul de premierul Ludovic Orban ar reprezenta ”un derapaj destul de serios”.Premierul Ludovic Orban spunea miercuri seară că ia în calcul posibilitatea angajării răspunderii Guvernului pe legea bugetului pe 2020.