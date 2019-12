USR cere Guvernului deficit de 3% din PIB. Dan Barna: Este o miză pentru a nu intra într-o logică de creștere a dobânzilor / Executivul a prevăzut un deficit de 3,6

USR a depus un amendament la proiectul legii plafoanelor pe care Guvernul Orban vrea să își asume joi răspunderea în Parlament, cerând un deficit de 3% din PIB pentru 2020 și pentru 2021.

Și ALDE a depus un amendament prin care cere mărirea deficitului bugetar la 3,95% din PIB pentru 2020 și la 3,6% în 2021.

USR spune că ar fi o greșeală un deficit mai mare de 3%.

"Credem că bugetul trebuie să fie construit pe un deficit de 3% în ideea că sunt cheltuieli care trebuie restructurate. Acest 3% este o miză pentru a nu intra într-o logică de creștere a dobânzilor", a declarat liderul USR, Dan Barna.

"Știm ce probleme a moștenit Guvernul din ce am auzit, pe declarații, nu am văzut cifre. Cred că au găsit dezastru după Guvernul PSD, dar noi nu am văzut cifre. Vrem să vedem și noi cifre și atunci putem da recomandări să ne încadrăm în 3%", a declarat, la rândul său, deputatul Ionuț Moșteanu.

Proiectul Guvernului Orban prevede un deficit de 3,6% din PIB în 2020 și de 3,34% în 2021.

Guvernul s-a reunit în ședință în această dimineață, Ludovic Orban anunțînd că au fost primite de la Parlament amendamentele aleșilor pe cele trei proiecte pe care Executivul vrea să își asume răspunderea. Premierul a afirmat că Executivul poate să le aprobe pe unele dintre ele, iar pe altele să le respingă.

Camera Deputaților și Senatul se reunesc, joi, în plen reunit, începând cu ora 12.00 în trei ședințe succesive, pentru cele trei proiecte pentru care Guvernul își asumă răspunderea.