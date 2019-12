Procurorul general Bogdan Licu, întrebat dacă susține desființarea Secției speciale: Da, bineînțeles / Ce spunea Bogdan Licu în urmă cu un an: Nu văd care ar fi problema ca Secţia să fie transformată în Direcţie

Procurorul general interimar, Bogdan Licu, susține desființarea Secției pentru Investigarea Infracțiunilor din Justiție (SIIJ) și spune că opțiunea Adinei Florea de a se retrage din procedura de numire la conducerea secției este una personală.

"Este o opțiune personală, ca și opțiunea unui magistrat de a se pensiona”, a spus Bogdan Licu la sediul CSM, în privința deciziei Adinei Florea de a renunța la procedura de numire a sa la șefia SIIJ.

Întrebat dacă susține desființarea SIIJ, procurorul general interimar a răspuns: "Eu, personal, mi-am spus punctul de vedere scris în adresa pe care am înaintat-o CJUE. (...) Da, bineînțeles”.

În urmă cu un an, însă, Bogdan Licu nu vedea o problemă în transformarea Secției Speciale în Direcție.„Cu privire la transformarea Secţiei în direcţie, nu am calitatea să vă spun dacă e bine sau dacă e rău. Dacă e să vă spun părerea mea personală, nu are rost să vă spun pentru că e mai amplă. Dar din moment ce avem şapte direcţii în cadrul Ministerului Public, nu văd care ar fi problema şi ca această secţie să fie transformată în direcţie. Singura diferenţă ar fi că ar avea un buget propriu prin care să-şi gestioneze singură banii alocaţi”, spunea Bogdan Licu, în noiembrie 2018, în cadrul unei discuții care a avut loc la Ministerul Justiției legată de nevoile acestei structuri. (sursa - Mediafax