Un roman în care scriitoarea vorbește despre experiența ei de prostituată într-un bordel din Berlin, premiat în Franța

Scriitoarea, în vârstă de 30 de ani, spune că a pătruns în această lume din "curiozitate", sub pseudonimul Justine, ajungând în cele din urmă la bordelul "Maison", un loc cu "suflet"."Am fost bine acolo. Dacă Maison nu ar fi fost închis, poate aş fi încă acolo", a declarat romanciera, autoarea a altor două cărţi, "Mr" (2011) şi "Alice" (2015). Romanele care tratează tema prostituţiei sunt numeroase.De la Maupassant la Calaferte via Zola şi Kessel, literatura a exploatat acest subiect din toate unghiurile, însă aproape întotdeauna din punct de vedere masculin.Cartea, distinsă cu premiul studenţilor France Culture-Telerama, este plină de portrete sensibile, niciodată răutăcioase, bulversante, ale prostituatelor, scriitoarea vorbind despre o adevărată familie. De multe ori scriitoarea are o abordare jurnalistică atunci când le face pe "colegele" ei să vorbească, scrie AFP, citată de Agerpres."Problema acestei meserii este că, după un timp, corpul tău nu ştie când te prefaci şi când simţi cu adevărat ceva", afirmă Hildie, una dintre "colegele" scriitoarei.Prostituția este legală în Germania.