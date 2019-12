VIDEO Prima aeronavă complet electrică din lume a efectuat primul test de zbor

Prima aeronavă complet electrică din lume a efectuat un test de zbor, decolând din oraşul canadian Vancouver pentru o cursă de 15 minute, scrie The Guardian , citat de Mediafax."Zborul dovedeşte că transportul aerian comercial în versiune electrică este plauzibil", a spus Roei Ganzarski, directorul companiei de inginerie magniX. Firma australiană a creat motorul avionului şi a colaborat cu Harbour Air, o companie aeriană care are în jur de o jumătate de milion de pasageri în fiecare an, pe rutele dintre Vancouver, staţiunea de schi Whistler şi insulele aflate în apropiere.Ganzarski spune că tehnologia ar aduce o reducere semnificativă a costurilor pentru companiile aeriene, dar şi zero emisii de carbon. "Evenimentul a marcat începutul erei aviaţiei electrice", a mai spus Ganzarski. Aviaţia civilă este una dintre sursele de emisii de dioxid de carbon cu cea mai mare creştere, pe măsură ce tot mai mulţi oameni aleg acest mijloc de transport, iar noi tehnologii întârzie să apară, scrie The Guardian.Organizaţia Internaţională a Aviaţiei Civile (ICAO) a încurajat folosirea mai eficientă a motoarelor pe bază de combustibili bio şi a materialelor mai uşoare, precum şi optimizarea rutelor. Avionul electric a fost pilotat de Greg McDougall, fondatorul şi directorul companiei aeriene Harbour Air."Pentru mine, acest zbor a fost ca şi cum pilotam un avion obişnuit, numai că pe steroizi. Am fost nevoit chiar să o las mai moale cu acceleraţia", a adăugat McDougall. Zborul a durat mai puţin de 15 minute, aeronava făcând un scurt circuit de-a lungul râului Fraser, în apropiere de aeroportul internaţional din Vancouver, fiind observat de aproape 100 de oameni imediat după răsărit, potrivit un jurnalist al AFP aflat la faţa locului.