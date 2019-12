Deputatul PSD Dorel Căprar, cercetat pentru 17 infracțiuni: Principiul meu de bază este legea, după care mă ghidez/ Politicieni inconștienți care fac acum declarații probabil că vor avea aceeași soartă ca a mea

Deputatul Dorel Căprar, lider al filialei Arad a PSD, cercetat pentru 17 infracțiuni în dosarul mitei de la Vama Nădlac, susține că "principiul" său "de bază" este legea, după care s-a ghidat ghidat întotdeauna, acuză că a început telejustiția și că va avea o reacție pe acuzațiile din dosarul DNA, nu pe declarațiile unor "politicieni inconștienți care probabil că la un moment dat vor avea aceeași soartă" cu a sa. El nu vede nicio problemă să rămână la șefia PSD Arad și nici vreun motiv să îi fie ridicată imunitatea parlamentară.

Dorel Căprar a declarat, marți seară, la Digi 24, că el nu și-a văzut dosarul de la DNA, pe care l-a studiat doar avocatul său, și că tot ce știe despre acuzațiile care i se aduc sunt informațiile apărute în presă.

"Nu am comis nicio încălcare a legii. Principiul meu de bază este legea, după care mă ghidez și m-am ghidat întotdeauna. Probabil că a început telejustiția, eu am fost printre primii plimbați prin fața camerelor de luat vederi. Toate lucrurile astea se vor clarifica, o să am o reacție, dar pe ce scrie în dosar (...) O să am o reacție nu pe declarațiile unor politicieni inconștienți care probabil că la un moment dat vor avea aceeași soartă”, a mai susținut deputatul PSD.

El se declară convins că în România "dacă faci politică, cel puțin politica unui partid, trebuie să ai asemenea momente în viață". "Mă refer la toată clasa politică... mă refer la politicienii inconștienți care au comentat fără să cunoască detalii, că sunt câțiva care au comentat”.





Întrebat dacă mai este președintele PSD Arad, el a răspuns: "Bineînțeles. De ce să nu mi se pară corect? Am fost condamnat pentru ceva? Nu mai există în România prezumția de nevinovăție? Nu înțeleg întrebarea dvs”.





Acuzațiile DNA în cazul celor trei parlamentari PSD:





Gheoghe Dorel Căprar, deputat, șeful PSD Arad

12 infracțiuni de folosire a influenței sau autorității de către persoana care ocupă o funcție de conducere în cadrul unui partid politic în scopul obținerii pentru sine sau pentru altul de foloase necuvenite,

2 infracțiuni de complicitate la luare de mită,

3 infracțiuni de folosire a influenței sau autorității de către persoana care ocupă o funcție de conducere în cadrul unui partid politic în scopul obținerii pentru sine sau pentru altul de foloase necuvenite,

3 infracțiuni de complicitate la abuz în serviciu dacă funcționarul a obținut pentru sine sau pentru altul un folos necuvenit.

Florin Tripa, deputat

2 infracțiuni de folosire a influenței sau autorității de către persoana care ocupă o funcție de conducere în cadrul unui partid politic în scopul obținerii pentru sine sau pentru altul de foloase necuvenite,

2 infracțiuni de complicitate la abuz în serviciu, dacă funcționarul a obținut pentru sine sau pentru altul un folos necuvenit.

Ioan Chisăliță, senator

folosire a influenței sau autorității de către persoana care ocupă o funcție de conducere în cadrul unui partid politic în scopul obținerii pentru sine sau pentru altul de foloase necuvenite,

complicitate la abuz în serviciu, dacă funcționarul a obținut pentru sine sau pentru altul un folos necuvenit.

Cum funcționa rețeaua





Potrivit procurorilor DNA, în perioada iunie-noiembrie 2019, Căprar a fost implicat, alături de Cristian Ispravnic, șeful cu D.R.D.P. Timișoara și Cristian Horgea, șef al Agenției de Control și Încasare Nădlac II, în fraudarea concursului pentru ocuparea posturilor în structurile locale ale Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (C.N.A.I.R.).

Potrivit DNA, posturile ar fi urmat să fie ocupate numai după ce s-ar fi analizat, la nivel de conducere a partidului, ofertele candidaților, urmând ca decizia finală să îi aparțină lui Căprar.





Procurorii susțin că sumele de bani care ar fi fost negociate pentru ocuparea posturilor de controlor trafic ar fi fost între 4.000 și 10.000 de euro.





„În ceea ce-l privește pe suspectul Căprar Dorel Gheorghe, acesta ar fi pretins și acceptat ca două dintre posturi să fie ocupate în schimbul sumei de câte 5.000 de euro fiecare, pretinzând ca banii să fie remiși în mod direct la casieria organizației județene de partid. De asemenea, cercetările au mai stabilit că șefii din cadrul D.R.D.P Timișoara sau în alte instituții locale sau regionale, susținute de partid în acele funcții, ar fi avut obligația de a plăti o taxă lunară la casieria organizației județene de partid, cuantumul taxei raportându-se la funcția deținută”, se arată în comunicatul DNA.





Mai mult, susțin procurorii, „distinct de aceste sume lunare, persoanele cu funcții de conducere susținute în acele funcții de partid ar fi avut obligația de a plăti și alte sume de bani, raportat la necesitățile de moment și solicitările persoanelor cu funcții de conducere din partid, identificându-se o asemenea situație când suspectul Căprar Dorel Gheorghe ar fi pretins și primit suma de 4.500 de lei de la inculpații Horgea Cristian, Lucaciu Mircea și suspectul Munteanu Bogdan (câte 1.500 lei fiecare) pentru plata cheltuielilor ocazionate de primirea unei delegații din Japonia”.





Șeful Direcției Regionale de Drumuri și Poduri Timișoara, Cristian Ispravnic, a fost reținut, împreună cu mai multe persoane, în dosarul în care DNA a făcut luni mai multe percheziții, potrivit presei locale. Alături de Ispravnic, consilier PSD, ridicat luni de la sediul din Arad al partidului, au mai fost reținute șapte persoane, printre care și Cristian Horgea, soțul fostului prefect de Arad, Florentina Horgea.





Astfel, după multe ore de audieri, au mai fost reținuți pentru 24 de ore Mircea Lucaciu, șef la Departamentul Venituri din Direcţia Regională de Drumuri şi Poduri Timișoara, Mirel Pascu, șef la Juridic, Elisabeta Miutescu, angajată a Direcției, Cristian Horgea, responsabil de cântar, și Cristian Dima, lucrător la cântar. Acestora li se adaugă Anca Stoenescu, fostă șefă la Inspectoratul Școlar Arad, care ar fi răspuns la comenzi politice, și Alin Vasile Baetan, pentru care ar fi fost aranjat un concurs, condamnat în trecut cu suspendare, scrie Opinia Timișoarei.

El nu vede niciun motiv nici pentru a-i fi ridicată imunitatea parlamentară: "Din moment ce nu mă simt vinovat, nu văd de ce să mi se ridice imunitatea”.