Cum a aflat Bogdan Licu despre clasarea dosarului Rompetrol II: O să mă duc la DIICOT să mă interesez exact despre ce e vorba

„Cum ați aflat dumneavoastră am aflat și eu, astfel că acum mă duc la sediul DIICOT-ului ca să mă informez. Am convocat conducerea DIICOT-ului pentru discuție pe această temă. (..) Am fost în ședință. Doar am spus că mă duc până la dânșii să stăm de vorbă. O să mă duc să mă interesez exact despre ce e vorba. Este un dosar în care s-a dispus o soluție de clasare și ca în orice alt dosar se poate formula plângere împotriva soluției. Atunci vom vedea”, a spus Licu.Întrebat dacă este o nouă „pată” pe obrazul Justiției din România, Bogdan Licu a spus că „din păcate, Justiția scârțâie de mult timp din punct de vedere al activității”. Întrebat, în continuare, dacă, în calitate de procuror general va infirma soluția de clasare în acest dosar, Licu nu a confirmat, dar nici nu a infirmat. „Vom vedea dacă va fi formulată plângerea împotriva soluției, cum se va pronunța conducerea DIICOT-ului, dacă se va formula o asemenea plângere, vom vedea ce e de făcut”, a precizat procurorul general.Rompetrol Rafinare era anchetată pentru o așa-zisă "datorie istorică" față de statul român. În aceste condiții, în mai 2016, DIICOT a dispus sechestru asupra unor bunuri de circa 600 milioane de euro. Totuși, prin ordonanța de clasare, o măsură asiguratorie provizorie a fost menținută pentru o perioadă de 30 zile asupra a patru instalații ale Rompetrol Rafinare de aproximativ 106 milioane dolari.