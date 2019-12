Suceava: Doi farmaciști au folosit la jocuri de noroc datele unui client

Potrivit Parchetului de pe lângă Tribunalul Suceava, inculpaţii sunt soţ şi soţie şi ambii lucrează la puncte de lucru din judeţul Suceava ale aceleiaşi farmacii. În martie 2015, bărbatul și-a însușit copia de buletin a unei persoane care a venit în farmacia unde lucra și și-a făcut un card de fidelitate. Un an mai târziu, în aprilie 2016, farmacistul și soția sa au început să joace online jocuri de noroc, folosind numele și datele din buletinul clientului.„Inculpaţii au introdus date informatice false în sistemul informatic al unui agent economic – organizator de jocuri de noroc la distanţă (online), în scopul de a obține un beneficiu material, respectiv la data de 23.04.2016 au creat un cont de jucător pe site-ul gestionat de respectivul organizator de jocuri de noroc, sub identitatea persoanei vătămate, în baza copiei scanate a actului de identitate al persoanei vătămate. Inculpaţii au folosit ulterior acest cont de jucător, sub identitatea persoanei vătămate, şi au realizat câștiguri din jocuri de noroc la distanță în sumă de 2.356 lei, sumă achitată de agentul economic – organizator de jocuri de noroc către cei doi inculpaţi, iar aceste acţiuni sunt apte de a produce persoanei vătămate o pagubă, constând în obligaţiile fiscale aferente venitului din jocuri de noroc, prejudiciu care încă nu s-a produs", se arată într-un comunicat de presă al Parchetului de pe lângă Tribunalul Suceava.Mai exact, în aprilie 2016, farmacistul s-a dus la sediul firmei de jocuri de noroc, a depus 500 de lei și a semnat în fals cu numele de pe buletinul clientului. Câteva zile mai târziu, soția sa s-a dus să ridice banii câștigați, 2.356 de lei, semnând tot cu numele de pe buletin. Ambele hârtii au fost păstrate de firma de jocuri de noroc, spun procurorii.Potrivit anchetatorilor, cei doi nu au declarat organelor fiscale suma câștigată, astfel că „s-au sustras de la plata impozitului pe venitul realizat".Cei doi soți sunt acum cercetați în stare de libertate pentru tentativă de fraudă informatică, evaziune fiscală și fals în înscrisuri sub semnătură privată.Dosarul a fost înaintat Tribunalului Suceava.