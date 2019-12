Eurobarometru: Nouă din zece companii din România consideră corupția o problemă

Totodată, 89% din companii consideră birocrația ca fiind o problemă, în timp ce 77% din companiile locale chestionate își asigură cu dificultate accesul la finanțare, inclusiv credite.

The attitude of business towards corruption is tested in the EU-wide @EurobarometerEU survey, published today.

❔ How much of a problem is it?

❔ How widespread?

❔ Is it increasing or decreasing? Download from here: https://t.co/rRIg3nqOMW#AntiCorruptionDay2019 pic.twitter.com/8vgHRdYlWc