Bugetul pe 2020 - deficit de 3,6%, creșterea pensiilor și a salariului minim / Asumarea răspunderii pe abrogarea OUG 114

Chestionată dacă Guvernul are în vedere asumarea răspunderii pentru bugetul pe 2020, Raluca Turcan a precizat că se va adopta „exact acea strategie care să nu permită PSD-eilor să-și facă tot felul de calcule meschine pe spinarea românilor”.Turcan a făcut apel la partidele care susțin Guvernul „să sprijine în Parlament prezența și simplificarea procedurilor” și a acuzat PSD că „își propune să joace la ruleta rusească destinul românilor”.„Nu vom accepta ca demersuri populiste și sinucigașe ale PSD să-și pună amprenta pe unica șansă de dezvoltare pe care o au românii prin bugetul pe 2020. Nu numai că am închis bugetul pe 2020, încercăm un deficit de 3,6% negociat cu UE care să ne permită să acoperim cheltuielile și crearea de venituri pentru susținerea întregii părți de cheltuieli pe anul viitor”, a adăugat vicepremierul Turcan.Aceasta a mai spus că „Guvernul Orban 1 va face nu buget deștept și al prosperității” și „tot ce înseamnă drămuire la maxim a cheltuielilor nu va avea un impact major asupra bunăstării românilor”.Raluca Turcan a afirmat că Guvernul Orban își va asuma răspunderea pe abrogarea OUG 114. Marți, cabinetul va avea o primă lectură asupra abrogării OUG 114, „cu excepția părții referitoare la construcții”, a cărei abrogare ar „bulversa un domeniu care aduce plus valoare sectorului economic”.Vicepremierul a afirmat că această ordonanță de urgență „ticăloasă” „a condus la toate creșterile de prețuri pe care le-au simțit românii în timp ce erau mințiți că o duc mai bine”.