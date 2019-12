VIDEO DNA face percheziții la PSD Arad, la Direcția de Drumuri și la locuințele a trei parlamentari / Deputatul Florin Tripa: ”Mi-au venit la șase dimineața, acasă. Au spart ușa, la figurat”

Deputatul Tripa a spus, după audierile la DNA Timișoara, că are calitatea de suspect într-un dosar de trafic de influență. Senatorul Ioan Chisăliță este la această oră, audiat de procurori.Surse din anchetă au precizat pentru Mediafax că în speță este vorba despre faptul că Ispravnic și alți directori din DRDP i-ar fi constrâns pe angajați să solicite de la șoferii de camioane mită, care era colectată mai departe de șefi. O parte din șpagă rămânea la aceștia, restul se ducea către parlamentari pentru favoruri, funcții, posturi etc, au explicat sursele citate. În cauză, a fost pus în executare și un mandat de aducere a unui angajat al Direcției de Drumuri.DNA precizează că procurorii din cadrul Serviciului Teritorial Timișoara efectuează cercetări într-o cauză penală ce vizează suspiciuni privind săvârşirea unor infracţiuni de corupție, săvârşite în perioada 2016-2019. Sunt efectuate percheziții domiciliare în 5 locații situate pe raza județelor Timiș și Arad, din care două sunt sediile unor instituții publice, restul reprezentând sediul județean al unui partid politic și domiciliile unor persoane fizice.Ancheta l-ar viza şi pe şeful DRDP Timişoara, Cristian Ispravnic, consilier judeţean PSD. Surse din cadrul PSD Arad au declarat, pentru Agerpres, că la sediul formaţiunii se aflau procurorii DNA încă de la ora 8,00, când au ajuns secretarele. Ei au cerut o serie de documente şi verifică sistemele informatice. Deocamdată nu au ridicat nimic de la faţa locului, însă procurorii sunt tot în sediul partidului. Deputatul Florin Tripa a fost dus la DNA Timișoara în calitate de martor.Tripa a mers, însoțit de avocatul său, la sediul DNA Timișoara, susținând că a fost chemat pentru audieri și nu știe despre ce este vorba.”Habar nu am de ce m-au chemat. Mi-au venit la șase dimineața, acasă. Eram în drum spre aeroport. Am înțeles că și ceva percheziții la sediul PSD Arad. Au venit la 6 dimineața, mi-au speriat copilul, au spart ușa, la figurat. M-am prezentat aici. Declarăm ce e de declarat și vorbim după”, a spus Tripa, potrivit PressAlert Luni dimineață au fost făcute 15 percheziții, într-un dosar de luare și dare de mită și trafic de influență, potrivit Opinia Timișoarei , publicație care scrie că este vorba de mitele ce ar fi fost date la DRDP Timișoara pentru măsluirea greutății camioanelor de marfă care treceau în Ungaria.Ancheta a început în urmă cu 9 luni, după ce autoritățile anticorupție au aflat că pentru a trece cu vederea greutatea reală a camioanelor se plăteau șpăgi între 50 și 100 de euro angajaților Direcției de Drumuri și Poduri. De asemenea, se presupune că mai mulți politicieni interveneau pentru ca anumite camioane să nu fie cântărite, iar banii ar fi fost folosiți în interesul PSD Arad.