VIDEO Premiile Academiei Europene de Film: Yorgos Lanthimos, Olivia Colman și Antonio Banderas printre marii câștigători

La această categorie au fost nominalizaţi regizorii: Pedro Almodovar (''Pain and Glory''), Marco Bellocchio (''The Traitor''), Yorgos Lanthimos (''The Favorite''), Roman Polanski (''An Officer and a Spy'), Celine Sciamma (''Portrait of a Lady on Fire'').De asemenea, actriţa britanică Olivia Colman, protagonista peliculei ''The Favorite'', a fost desemnată cea mai bună actriţă.În aceeaşi categorie au mai fost nominalizate actriţele: Trine Dyrholm (''Queen of Hearts''), Noemie Merlant & Adele Haenel (''Portrait of a Lady on Fire''), Viktoria Miroshnichenko (''Beanpole'') şi Helena Zengel (''System Crasher').Comedia istorică "The Favourite" prezintă manevrele de culise întreprinse de două verişoare care concurează pentru favorurile reginei Anne a Marii Britanii la începutul secolului al XVIII-lea, relatează Agerpres. Din distribuţia filmului mai fac parte actriţele Emma Stone şi Rachel Weisz.Actorul spaniol Antonio Banderas, protagonistul peliculei ''Pain and Glory'' în regia lui Pedro Almodovar, a luat premiul pentru cel mai bun actor. În aceeaşi categorie au mai fost nominalizaţi actorii: Jean Dujardin (''An Officer and a Spy''), Pierfrancesco Favino (''The Traitor''), Levan Gelbakhiani (''And Then We Danced''), Alexander Scheer (''Gundermann'') şi Ingvar E. Sigurosson (''A White, White Day').